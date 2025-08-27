  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی بخش بسطام

تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی بخش بسطام

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های دادگاه بخش بسطام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دادگاه بخش بسطام و در جمع کارکنان دادسرا بر تحقق دادرسی تمام الکترونیک در مجموعه دستگاه قضائی استان سمنان تاکید کرد.

وی حذف تدریجی اسناد و مکاتبات کاغذی و حرکت به‌سوی هوشمندسازی فرآیندها را از جمله برنامه‌های راهبردی دستگاه قضائی استان سمنان در ذیل برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی دانست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی پرونده‌ها موجب تسهیل خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها دیگر مزیت این روش است.

اکبری با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی پرونده‌های قضائی همچنین سبب ارتقای شفافیت و سلامت کاری می‌شود، بیان کرد: دادگاه بخش بسطام هم حتی الامکان این روش‌ها را ترویج کند.

وی بر لزوم اهتمام جدی مسئولان قضائی نسبت به اتصال مستمر و پایدار شعب به سامانه‌های جامع قضائی و تعامل مؤثر با مراجع ذی‌ربط در بستر فناوری‌های نوین قضائی تأکید کرد.

کد خبر 6572591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها