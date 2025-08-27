به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دادگاه بخش بسطام و در جمع کارکنان دادسرا بر تحقق دادرسی تمام الکترونیک در مجموعه دستگاه قضائی استان سمنان تاکید کرد.
وی حذف تدریجی اسناد و مکاتبات کاغذی و حرکت بهسوی هوشمندسازی فرآیندها را از جمله برنامههای راهبردی دستگاه قضائی استان سمنان در ذیل برنامههای راهبردی قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی دانست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی پروندهها موجب تسهیل خدمترسانی به مردم خواهد شد، گفت: تسریع در رسیدگی به پروندهها دیگر مزیت این روش است.
اکبری با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی پروندههای قضائی همچنین سبب ارتقای شفافیت و سلامت کاری میشود، بیان کرد: دادگاه بخش بسطام هم حتی الامکان این روشها را ترویج کند.
وی بر لزوم اهتمام جدی مسئولان قضائی نسبت به اتصال مستمر و پایدار شعب به سامانههای جامع قضائی و تعامل مؤثر با مراجع ذیربط در بستر فناوریهای نوین قضائی تأکید کرد.
