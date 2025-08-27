پیشگیری از تعطیلی ۶۸ واحد تولیدی در خوزستان با حمایت قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح چهارشنبه در سومین جلسه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، با برگزاری ۴۷ جلسه، تصویب ۷۰ مصوبه و انجام ۴۲ بازدید میدانی، گامهای مؤثری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری برداشته شده است.
وی افزود: این اقدامات از بیکار شدن ۵۵ هزار نیروی کار جلوگیری کرده و فرصت اشتغال برای دو هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
دهقانی با اشاره به برگزاری ۳۵۲ جلسه با صنعتگران در سراسر استان، اظهار کرد: این جلسات بهصورت هفتگی با حضور اعضای ستاد و نظارت معاونت قضائی برگزار میشود تا مشکلات تولیدکنندگان بررسی و رفع شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد که فعالیتهای ستاد نباید محدود به مرکز استان باشد.
وی از رؤسا و دادستانهای سراسر خوزستان خواست با بازدید از واحدهای تولیدی و شنیدن مشکلات تولیدکنندگان، برای رفع موانع و احیای واحدهای راکد اقدام کنند. در صورت نیاز، جلسات وبیناری با مرکز استان برگزار خواهد شد.
دهقانی با اشاره به هماهنگی ستاد اقتصاد مقاومتی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای هر دو ستاد برای حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال ضروری است.
وی بر ضرورت اعطای تسهیلات بانکی برای تقویت تولید و اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاران باید با افزایش دانش فنی و مدیریت مالی، از رکود مجدد واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.
همچنین، دهقانی با تأکید بر غیرقابل توقیف بودن ابزار و دستگاههای تولیدی، افزود: توقیف این ابزارها به رکود تولید منجر میشود.
وی دستور داد شوراهای حل اختلاف در هر شهرستان به پروندههای کارگری و کارفرمایی اختصاص یابد تا پیش از ارجاع به مراجع قضائی، مشکلات حلوفصل شود.
در این جلسه، مشکلات چهار واحد تولیدی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع آنها اتخاذ شد.
