ضرورت حفظ اتحاد مقدس؛ کارگزاران پیشگام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسم عین الکمال بعد از ظهر شنبه در جمع مردم انقلابی شهر دیباج دامغان در مسجد جامع با بیان اینکه ولایت مداری، اخلاص، انقلابی بودن، مردمی بودن و کار جهادی، از شهید رجایی و باهنر شخصیت و الگویی ساخت گفت: شهیدان رجایی و باهنر الگویی ماندگار برای مدیران و مسئولان ما باشد.

وی با بیان اینکه مدیران ما به جهت اثر بخشی کارشان و مقبولیت و محبوبیت بین مردم باید از شهیدان رجایی و باهنر الگو و سر مشق بگیرند، افزود: از مهمترین نکاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خودشان اشاره کردند اتحاد مقدس بود، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بر «وحدت و همدلی» تاکید زیادی دارند اما واژه اتحاد مقدس را اولین بار بیان فرمودند، اتحاد مقدس در جنگ ۱۲ روزه که پشت سر گذاشتیم و جنگ نابرابری بود.

معاون توسعه منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان اضافه کرد: توان نظامی، جانفشانی نیروهای مسلح ما و رهبری معجزه آسای مقام معظم رهبری، علاوه بر اینها اتحاد، انسجام و یکدلی ما موجب پیروزی شد تمام مردم از انواع سلیقه‌ها، تفکرها و حزب‌ها همه یک صدا فریاد زدند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؛ وحدت آحاد ملت که مردم همیشه پشتیبان نظام خواهند بود.

عین الکمال تصریح کرد: وحدت مهمترین موضوعی است که بین کارگزاران و مدیران ارشد نظام وجود دارد که در این دوره بالاترین سطح وحدت را بین سران سه قوه داریم همچنین باید تاکید کرد که وحدت بین سلایق، مکتب‌های سیاسی احزاب، فرقه‌ها گروه‌های سیاسی نسبت به مسائل کلیدی، کلان و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است این وحدت بسیار با ارزش است و بیش از همه به آن نیاز داریم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به اثرات روانی مکانیسم ماشه پرداخت و افزود: اروپا اجرایی کردن مکانیسم ماشه را با ارسال نامه به سازمان ملل عملیاتی کرد. اولاً ایران تمام تعهدات خود را انجام داده است و حرکت سه کشور اروپایی محکوم است؛ ثانیاً ایران می‌تواند مقابل به مثل کند ولی تا به حال خویشتن داری کرد؛ ثالثاً اثرات این مکانیسم بیشتر روانی است و تحریم‌های آن چند سالی هست که در کشور ما وجود دارد.