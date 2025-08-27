کاهش اطاله دادرسی و برخورد قاطع با مدیران متخلف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان در ساری با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها به محاکم، بر ضرورت تکریم مراجعان و تسریع در رسیدگی‌ها تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش جهادی رؤسا، دادستان‌ها و کارکنان قضائی و اداری استان، اظهار داشت: کاهش و رفع اطاله دادرسی و رسیدگی صحیح به پرونده‌ها مورد توجه ویژه محاکم قضائی مازندران است.

پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای به‌موقع احکام مدنی تأکید کرد و گفت: اجرای آرای قضائی اثرات بازدارنده و پیشگیرانه دارد و موفقیت دستگاه قضائی در این حوزه نمایان می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، افزود: با مدیران متخلف دستگاه‌های دولتی که با اهمال و کوتاهی موجب تضییع حقوق بیت‌المال شوند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و این رویکرد مورد تأکید دادستان‌های استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت قضائی از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی استان از مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی دارای اهلیت که در مسیر رشد و توسعه مازندران گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد.

پوریانی همچنین به چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی در استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به مشکلات شرکت‌های تولیدی در پی قطع برق، دستگاه قضائی با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد کرد تا کمترین آسیب به حوزه تولید وارد شود.

وی در پایان بر برخورد قاطع با اراذل و اشرار تاکید کرد و گفت: افرادی که امنیت و آرامش مردم را تهدید کنند، بدون اغماض تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

