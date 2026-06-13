انقلاب دیجیتال در دادگستری میامی؛ اجرای دادرسی بدون کاغذ از خرداد ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری غروب شنبه در بازدید میدانی از شعب دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میامی، به اجرای دادرسی تمام الکترونیک تاکید کرد و ادامه داد: رسیدگی بدون کاغذ در دستگاه قضایی از هدف گذاری ها در میامی است.

وی با اشاره به اینکه پس از بازدید قبلی اقدامات مؤثری برای حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ در میامی انجام گرفت، توضیح داد: با همکاری و همراهی کارکنان قضایی و اداری، پذیرش پرونده‌های کاغذی متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری میامی با تاکید به اینکه روند تبدیل پرونده‌های موجود به نسخه الکترونیکی با جدیت دنبال می‌شود، بیان کرد: پیشرفت قابل توجه ای در حوزه قضایی میامی ایجاد شده است.

اکبری به در اجرای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه در میامی تاکید داشت و افزود: تحقق کامل دادرسی تمام الکترونیک یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان در مسیر هوشمندسازی خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

وی مزایای اجرای این طرح را افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، ارتقای نظم اداری، کاهش حجم اسناد فیزیکی، بهبود فضای کاری و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان حرکت به سمت دادرسی هوشمند را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: این اقدام نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای رضایتمندی مردم دارد.

اکبری با تعیین ضرب‌الاجل برای تکمیل این فرآیند خاطرنشان کرد: تمامی پرونده‌های باقیمانده کاغذی در شعب حوزه قضایی میامی باید تا پایان خردادماه سال جاری باید به پرونده‌های تمام الکترونیک تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی تسهیل خدمات و افزایش رضایت عمومی رخ خواهد داد.