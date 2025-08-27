هیئات مذهبی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در میدان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی عصر چهارشنبه در همایش میان‌داران جهاد تبیین که با حضور استاندار در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به اینکه امروز در جمع خادمان قرآن و عترت (ع) استان هستیم، اظهار کرد: این خادمان به صورت صد در صد مردمی و باوجود فراز و نشیب‌های مختلف، پای کار انقلاب و اسلام و مکتب اهل بیت (ع) هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هیئات مذهبی در جریان تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونی علیه ایران اسلامی که مقارن با عید غدیر بود پای کار ماندند و برنامه‌های غدیر را برگزار کردند، ادامه داد: این افراد مایه فخر و مباهات استان هستند.

کاظمی با تصریح اینکه شعار امسال هیئات مذهبی در محافل محرم و صفر نیز متناسب با موضوع مبتلابه این ایام بود، بیان کرد: امسال شعار «ایران حسین تا ابد پیروز است» انتخاب شد که به لطف الهی محتوای همه هیئات با این شعار تولید شد و به پیش رفت.

ظرفیت بی‌بدیل هیئات در نشر گفتمان امامین انقلاب

وی اضافه کرد: تولیدات رسانه‌ای، فضاسازی شهری و سایر عرصه‌ها نیز متناسب با همین شعار پیش رفت و امروز به لطف خدا صریحاً اعلام می‌کنیم که هیئت سکولار در استان نداریم و همه رویه مذهبی و انقلابی دارند که در این زمینه نسبت به دیگر مناطق کشور اگر جلوتر نباشیم، عقب نیستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری ظرفیت بی‌بدیل هیئات در نشر گفتمان امامین انقلاب، توضیح داد: هیئت برخاسته از کف جامعه و مردمی‌ترین نهاد فرهنگی انقلاب اسلامی است و فضای مطلوبی را برای گفتمان‌سازی یک محتوا دارد.

کاظمی اظهار کرد: در ایامی که پشت سرگذاشتیم، هیئات هم در تبیین و ترویج گفتمان مقاومت و هم پشتیبانی معنوی برای نیروهای نظامی و امنیتی در میدان بودند.

وی با اشاره به در پیش بودن ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص)، بیان کرد: از این ویژگی خاص باید بهره ببریم لذا برنامه‌ریزی و طراحی یک عملیات مفصل در دستور کار قرار گرفته که حمایت‌ها و کمک‌های مجموعه‌های حاکمیتی را نیز می‌طلبد.

اتحاد، یک راهبرد و ایدئولوژی است

کاظمی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و گل‌واژه «اتحاد مقدس»، گفت: اتحاد را نه تاکتیک بلکه یک راهبرد و ایدئولوژی می‌دانیم که برآمده از متن نظام اسلامی است و به فضل الهی، مجموعه‌های انقلابی و دینی این تعهد را می‌دهند که تا آخرین توان برای حفظ اتحاد در جامعه و حمایت از دولت، که مجدانه کار می‌کند، تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال باوجود شرایط خاص کشور اما هیئات از حمایت‌های دولت بهره‌مند شدند، اضافه کرد: هیئات ارزاقی را که هر ساله در محرم و صفر توزیع می‌شد، دریافت کردند که این حمایت دولت در شرایط جنگ نیز قابل تقدیر است.

وی در پایان گفت: این همایش به پاس زحمات دوماهه اخیر هیئات مذهبی سراسر استان برگزار شده که البته توفیق دعوت از همه فعالان این عرصه را نداشتیم.