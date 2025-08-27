  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

هیئات مذهبی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در میدان بودند

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هیئات در تبیین و ترویج گفتمان مقاومت و پشتیبانی معنوی نیروهای نظامی و امنیتی در میدان بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی عصر چهارشنبه در همایش میان‌داران جهاد تبیین که با حضور استاندار در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به اینکه امروز در جمع خادمان قرآن و عترت (ع) استان هستیم، اظهار کرد: این خادمان به صورت صد در صد مردمی و باوجود فراز و نشیب‌های مختلف، پای کار انقلاب و اسلام و مکتب اهل بیت (ع) هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هیئات مذهبی در جریان تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونی علیه ایران اسلامی که مقارن با عید غدیر بود پای کار ماندند و برنامه‌های غدیر را برگزار کردند، ادامه داد: این افراد مایه فخر و مباهات استان هستند.

کاظمی با تصریح اینکه شعار امسال هیئات مذهبی در محافل محرم و صفر نیز متناسب با موضوع مبتلابه این ایام بود، بیان کرد: امسال شعار «ایران حسین تا ابد پیروز است» انتخاب شد که به لطف الهی محتوای همه هیئات با این شعار تولید شد و به پیش رفت.

ظرفیت بی‌بدیل هیئات در نشر گفتمان امامین انقلاب

وی اضافه کرد: تولیدات رسانه‌ای، فضاسازی شهری و سایر عرصه‌ها نیز متناسب با همین شعار پیش رفت و امروز به لطف خدا صریحاً اعلام می‌کنیم که هیئت سکولار در استان نداریم و همه رویه مذهبی و انقلابی دارند که در این زمینه نسبت به دیگر مناطق کشور اگر جلوتر نباشیم، عقب نیستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری ظرفیت بی‌بدیل هیئات در نشر گفتمان امامین انقلاب، توضیح داد: هیئت برخاسته از کف جامعه و مردمی‌ترین نهاد فرهنگی انقلاب اسلامی است و فضای مطلوبی را برای گفتمان‌سازی یک محتوا دارد.

کاظمی اظهار کرد: در ایامی که پشت سرگذاشتیم، هیئات هم در تبیین و ترویج گفتمان مقاومت و هم پشتیبانی معنوی برای نیروهای نظامی و امنیتی در میدان بودند.

وی با اشاره به در پیش بودن ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص)، بیان کرد: از این ویژگی خاص باید بهره ببریم لذا برنامه‌ریزی و طراحی یک عملیات مفصل در دستور کار قرار گرفته که حمایت‌ها و کمک‌های مجموعه‌های حاکمیتی را نیز می‌طلبد.

اتحاد، یک راهبرد و ایدئولوژی است

کاظمی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و گل‌واژه «اتحاد مقدس»، گفت: اتحاد را نه تاکتیک بلکه یک راهبرد و ایدئولوژی می‌دانیم که برآمده از متن نظام اسلامی است و به فضل الهی، مجموعه‌های انقلابی و دینی این تعهد را می‌دهند که تا آخرین توان برای حفظ اتحاد در جامعه و حمایت از دولت، که مجدانه کار می‌کند، تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال باوجود شرایط خاص کشور اما هیئات از حمایت‌های دولت بهره‌مند شدند، اضافه کرد: هیئات ارزاقی را که هر ساله در محرم و صفر توزیع می‌شد، دریافت کردند که این حمایت دولت در شرایط جنگ نیز قابل تقدیر است.

وی در پایان گفت: این همایش به پاس زحمات دوماهه اخیر هیئات مذهبی سراسر استان برگزار شده که البته توفیق دعوت از همه فعالان این عرصه را نداشتیم.

