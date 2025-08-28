به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هشتادمین سال انتشار اثر «کشف الاسرار» نوشته امام خمینی (ره)، کتاب «کشف اسرار؛ زمینه‌ها و پیامدها» منتشر شد.

کتاب «کشف اسرار؛ زمینه‌ها و پیامدها» پس از گذشت سال‌ها از انتشار کتاب کشف الاسرار امام خمینی (ره)، برای اولین‌بار نگاهی دوباره به این کتاب داشته و در کنار گزیده‌ای از متن کشف الاسرار، شامل مهم‌ترین مباحث سیاسی‌اجتماعی کتاب، به نقد و نظر و بحث و رمزگشایی کتاب پرداخته و نگاهی جامع و به‌روز به کتاب بنیان‌گذار انقلاب اسلامی داشته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب درباره دلایل نوشته شدن و اهمیت کتاب کشف الاسرار توسط امام خمینی (ره) می‌گویند: «نوشتن یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضدّ شیعه، موجب به وجود آمدن چندین کتاب منبع بزرگ شیعی شد. در همین شهر قم اگر کتاب «اسرار هزارساله» از سوی یک فرد منحرف که ترکیبی از تفکرات سکولاریستی و گرایش‌های وهابی‌گری داشت، منتشر نمی‌شد، امام بزرگوار ما نمی‌رفت درس خود را مدتی تعطیل کند و کتاب کشف اسرار را بنویسد؛ که در این کتاب، اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه، نخستین جوانه‌هایش مشاهده می‌شود. بازتولید این تفکر مهم فقهی و شیعی در کتاب «کشف اسرار» امام بزرگوار محسوس است».

فصل اول این کتاب با عنوان «گذری بر وضعیت فرهنگی_اجتماعی عصر سیاه پهلوی»، فصل دوم با عنوان «از اسرار هزار ساله تا کشف اسرار» و فصل سوم «گزیده‌ای از دلالت‌های سیاسی‌اجتماعی کشف اسرار» نوشته شده است. همچنین این اثر با تقریظ آیت‌الله نجم‌الدین طبسی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی انصاری قمی منتشر شده است.

«کشف اسرار؛ زمینه‌ها و پیامدها» با قیمت ۲۵۰ هزار تومان، در ۳۷۰ صفحه و توسط انتشارات وعده صادق راهی بازار نشر شده است.