کاهش میانگین بارش سالانه در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میانگین بارش استان از ۳۱۵ میلیمتر به ۲۹۴ میلیمتر کاهش یافته و یکی از استانهای کم آب با تنش آبی بهشمار میرود، عنوان کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۰، آب شرب ۱۳ درصد، صنعت و خدمات ۶ درصد و فضای سبز یک درصد است.
وی اصلاح الگوی کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف سرانه را جزو راهکارهای برای رفع چالش ناترازی آب برشمرد و گفت: تکمیل سد مراش و مشمپا را در دستور کار داریم و اگر تا پایان سال ۱۴۰۶ نسبت به تکمیل طرحها اقدام کنیم از بحران آب عبور خواهیم کرد.
صادقی با تاکید بر نهضت توسعه عدالت آموزشی ابراز کرد: آموزش و پرورش زیربنای اصلی پیشرفت است ولی متاسفانه کمبود فضای آموزشی در شهرکهای اقماری داریم که برای جبران کمبود سرانه ۹۷ پروژه با بیش از ۶۰۰ کلاس در سطح استان در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای آموزشی بیش از ۴۵ درصد است، خاطرنشان کرد: استان زنجان در رتبه دهم از لحاظ پیشرفت پروژهها قرار دارد.
استاندار زنجان چهارمین اولویت نظام مسائل را تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: ۱۱۹ پروژه نیمه تمام داریم که میانگین عمر آنها بیش از ۱۵ سال است که عقبماندگی آنها اتلاف منابع مالی را در بر دارد و موجب ناامیدی اجتماعی میشود.
وی با بیان اینکه پروژه دوخطه کردن راهآهن زنجان - قزوین ۵ سال به دلیل اختلاف پیمانکار متوقف بود، یادآور شد: با راه اندازی این طرح ظرفیت حمل بار از ۷ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن و ظرفیت جابهجایی مسافر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش مییابد.
