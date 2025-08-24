به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دولت گفت: دولت چهاردهم به عنوان «دولت وفاق ملی» سرمایه بزرگ خود را بر اعتماد عمومی بنا نهاده و با تأکید بر همدلی، شفافیت، صداقت و همگرایی ملی در مسیر حل مشکلات، رفع محرومیتها و تقویت امید اجتماعی گام برمیدارد.
استاندار زنجان افزود: هفته دولت و گرامیداشت نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر برای همیشه به عنوان یک نماد در تکریم خدمت صادقانه و بی منت و ارج گذاری به سادهزیستی و رفع مشکلات اداری مردم در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است؛ بزرگ مردانی که منصب و مسئولیت را اعتبار بخشیدند و با شهادت خود، مکتب خدمت بی منت و اخلاص و تعهد را در مسیر آرمانهای الهی بنیان نهادند.
وی در این پیام خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی است تا با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان والامقام، ضمن قدردانی از تلاشهای خالصانه کارگزاران دولت، دستاوردها و خدمات نظام در بخشهای مختلف با رویکردی شفاف و صادقانه برای مردم این صاحبان اصلی کشور تبیین شود تا دشمنان این سرزمین که بیش از چهار دهه در تلاشند نظام جمهوری اسلامی را بی حاصل و بی آینده نشان دهند در برابر وحدت و امید ملت ایران ناکام بمانند.
استاندار زنجان در پیام خود بمناسبت به هفته دولت، گفت: دولت دکتر پزشکیان در تداوم راه شهیدان رجایی و باهنر، صداقت، صراحت، سلامت و مردمداری، سادهزیستی و خدمت بیمنت را به عنوان فضیلت و رسالت اصلی خود برگزیده است.
صادقی تصریح کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت وفاق ملی است و همه مدیران موظفاند شنونده دغدغههای مردم بوده و در رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
استاندار زنجان در این پیام ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، این ایام را به همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد بهویژه خدمتگزاران مردم در استان زنجان تبریک گفت و توفیق روزافزون همگان را در خدمت به مردم شریف استان از درگاه خداوند متعال خواستار شد.
