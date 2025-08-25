تقسیم امتیازها در تهران؛ زور شاگردان دقیقی و خلیفه به هم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه سوم شهریور و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت میثم حیدری و در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

رحمان رضایی و علی اصغر قربانعلی پور به نمایندگی از کادر فنی تیم ملی در فاصله ۲ روز مانده تا اعزام تیم به تورنمنت کافا تماشاگر بازی پیکان و استقلال خوزستان بودند.

شاگردان سعید دقیقی در تیم پیکان بازی را بهتر آغاز کردند و چند موقعیت روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کردند. در دقیقه ۲۲ کسری طاهری مهاجم جوان پیکان برای دومین هفته متوالی روی پاس محسن آذرباد موفق شد دروازه استقلال خوزستان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود میزبان شود.

برتری شاگردان دقیقه سه دقیقه بیشتر دوام نیاورد و در دقیقه ۲۵، حمید بوحمدان روی پاس امیر علی صادقی موفق شد گل تساوی را برای شاگردان امیر خلیفه اصل به ثمر برساند.

در نیمه دوم هم حملات دو تیم راهی به سمت دروازه‌ها نبرد تا بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام برسد و امتیازها تقسیم شد.