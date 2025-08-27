بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت برای توقف جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری، دائمی و بدون قید و شرط درگیریها در نوار غزه شدند.
در این بیانیه همچنین بر وجود وضعیت قحطی و گرسنگی در غزه تأکید شده است.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: باید اجازه ورود کمکهای بیشتر به غزه داده شود و کار ما در نوار غزه دیگر با مانع مواجه نشود. دانشآموزان غزه از حق آموزش ابتدایی برای همه کودکان، محروم هستند. ما خواستار برقراری آتشبس فوری در غزه هستیم.
