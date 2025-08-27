پاریس: صلح پایدار مستلزم تأسیس یک کشور فلسطینی مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده فرانسه امروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: ما از راه حل (موسوم به) دو کشوری حمایت میکنیم.
این مقام پاریس در این خصوص اضافه کرد: صلح پایدار مستلزم تأسیس یک کشور فلسطینی مستقل است.
این در حالیست که معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل ۱۹ مرداد ماه در نشست شورای امنیت در ارتباط با ادامه جنایتهای صهیونیستهای اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرده بود: ما بار دیگر مخالفت شدید خود را با هرگونه طرحی برای اشغال، الحاق، شهرکسازی یا جابجایی اجباری مردم در نوار غزه اعلام میکنیم. ما طرح اسرائیل برای گسترش کنترل خود بر شهر غزه را به شدیدترین لحن محکوم میکنیم. اسرائیل باید فوراً تمام گذرگاههای غزه را برای ارسال کمکهای بشردوستانه باز کند. ضروری است که اسرائیل به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه عمل کند.
