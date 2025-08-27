۵۰ درصد واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در لرستان بدون تسهیلات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت اله میرزایی در جلسه شورای مسکن لرستان، اظهار داشت: عدم برقراری تسهیلات بانکی باعث کندی اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شده است.

وی در ادامه به کمبود زمین اشاره کرد و گفت: توپوگرافی شهرهای استان به‌گونه‌ای است که زمین مناسب برای ساخت مسکن به‌سختی پیدا می‌شود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۱۵۶ هزار و ۹۵۲ نفر متقاضی طرح نهضت ملی در حوزه حمایتی هستند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۹۷۵ نفر واجد شرایط هستند.

میرزایی یادآور شد: برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد، تأمین زمین انجام و برای هشت هزار و ۱۳۵ واحد پروانه صادر شده است.

وی عنوان کرد: تسهیلات چهارهزار و ۷۳۶ واحد برقرار شده است که این آمار نشان می‌دهد ۵۰ درصد واحدهای در حال ساخت ما فاقد تسهیلات بانکی هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان، بیان کرد: ساخت ۹ هزار و ۲۰ واحد در قالب انبوه‌سازی و هزار و ۱۸۳ واحد دیگر در قالب گروه ساخت به خود مردم واگذار شده است.

میرزایی، تصریح کرد: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت ما مکلف هستیم برای خانواده‌هایی که واجد شرایط هستند زمین تأمین کنیم.

وی به تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌شده در طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: ۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر واجد شرایط هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه برای اجرای طرح جوانی جمعیت با کمبود شدید زمین روبرو هستیم، افزود: این تعداد قطعه برای ۴۰۶ متقاضی است.