به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی؛ افزود: این ظرفیتها، همراه با تدبیر استاندار و همیاری نمایندگان، میتواند استان را به جایگاه واقعی خود در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان برساند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه حوزه فناوری تنها محدود به ارتباطات نیست، توضیح داد: شرکتهای بزرگ دنیا عمدتاً در حوزه فناوری فعالاند و این موضوع نشاندهنده اهمیت اقتصاد دیجیتال است. توسعه فناوری و نوآوری علاوه بر ایجاد اشتغال، بهرهوری صنایع را افزایش میدهد و اقتصاد مقاومتی را نیز تقویت میکند.
هاشمی با اشاره به تجربه کشور در شرایط دشوار ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی و مواجهه با حملات سایبری، همکاران ما حتی در روزهای تعطیل بدون وقفه خدمات ارتباطی را به مردم ارائه دادند و با همت جوانان، آسیبها به حداقل رسید.
وی درباره پروژههای توسعهای استان گفت: در این سفر بیش از ۱۸۰ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایهگذاری بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید. علاوه بر آن، برنامههای جامعتر و تفاهم با مراکز پژوهشی، آموزشی و بانک فناوری برای تقویت زیرساختها و ظرفیتهای استان در آینده نزدیک اجرایی میشود.
وزیر ارتباطات افزود: هدف ما ایجاد اقتصاد دیجیتال، افزایش بهرهوری، توسعه کسبوکارها و اشتغال و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان است. این اقدامات، همراه با همکاری استاندار، نمایندگان و بخش خصوصی، میتواند آیندهای روشن برای آذربایجان غربی رقم بزند.
هاشمی در پایان تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیتهای انسانی، فرهنگی و فناورانه استان، امیدواریم دولت چهاردهم بتواند گامهای بلندی در حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان بردارد تا آذربایجان غربی به جایگاه واقعی خود دست یابد.
امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، تأکید کرد: وجود شهدایی در سطح عالی مسئولیتها، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که بیانگر حقانیت نظام و پایبندی مسئولان به آرمانهای انقلاب است.
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: با هدایتهای مقام معظم رهبری و تلاش دولت چهاردهم، امید داریم مدیریت کشور به بهترین شکل پیش برود. استان آذربایجان غربی نیز با وجود تنوع قومیتی و مذهبی، از انسجام و وحدت کمنظیری برخوردار است که باید برای توسعه از این ظرفیت ارزشمند بهرهگیری شود.
وی همچنین با طرح پرسشهایی درباره وضعیت «شبکه ملی اطلاعات»، «هوش مصنوعی» و «برنامههای ماهوارهای کشور»، خواستار تبیین اقدامات وزارت ارتباطات در این حوزهها شد و اظهار داشت: آذربایجان غربی ظرفیتهای علمی و انسانی بالایی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارد که در صورت حمایت، میتوانند در ارتقای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقشآفرینی جدی داشته باشند.
