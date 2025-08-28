به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح استخر سرپوشیده سلطانیه اظهار کرد: برای تکمیل این استخر با شکلگیری فضای همدلی و تعاملی، منابع خوبی اختصاص یافت و امروز شاهد افتتاح پروژه هستیم.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژههای ورزشی اولویتبندی شده است، عنوان کرد: در تلاش هستیم از منابع ملی و استانی و کمکهای مجلس شورای اسلامی تکمیل پروژههای با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی را در اولویت قرار دهیم.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر بالا بردن سرانه ورزشی در کشور خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی نظام در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای ورزش همگانی است ولی با وجود این بحثهای توسعه را پیگیری میکنیم و در آینده شاهد تحول خوبی در اتمام پروژههای عمرانی ورزشی خواهیم بود.
وی یاداور شد: زنجان یکی از استانهای شاخص در حوزه قهرمانی است، به ویژه در برخی رشتههای رزمی مثل تکواندو و سایر رشتههای کمتر شناخته شده مثل قایقرانی حتی دختران پیشتاز هستند و مدالهای زیادی توسط زنجانیها کسب شده است.
دنیا مالی توسعه ورزش همگانی را زیرساخت ورزش قهرمانی دانست و گفت: با توجه به ظرفیتهای زنجان سعی داریم هم رشتههای مختلف در حوزه قهرمانی و هم ورزش همگانی را تقویت کنیم، البته روی ورزش قهرمانی در زنجان حساب ویژهای باز کردیم.
وی تأکید کرد: شهرها باید باید شرایطی را فراهم کنند که هم سالمندان، توانیابان، معلولان و فرزندان بتوانند ورزش کنند و به ارتقای سلامت عمومی کمک کند.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از فرزندان در جامعه دچار فقر حرکتی و چاقی هستند، بنابراین به دنبال توسعه فضای حرکتی هستیم.
