اتصال ۳۲ روستای آذربایجان شرقی به اینترنت پرسرعت در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی، محمد حاتمیزاده، در این جلسه با اشاره به برنامههای کلان وزارت ارتباطات در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد تعیین شده است و تلاش میکنیم با ایجاد بسترهای لازم برای بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال، این هدف محقق شود. وی افزود: یکی از پروژههای دارای اولویت در دولت چهاردهم که مورد تأکید رئیسجمهور است، پروژه ملی «جینف» است که نقش مهمی در حکمرانی دادهمحور دارد.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ۳۲ روستا با اعتباری بالغ بر ۹۷۸ میلیارد ریال در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند به اینترنت پهنباند همراه متصل شدهاند و تا پایان سال جاری نیز ۳۲ روستای دیگر از پوشش ارتباطی مطلوب برخوردار خواهند شد.
در ادامه این نشست، امانی، مدیرکل ارتباطات استان، گزارشی از آخرین وضعیت شاخصهای ارتباطی شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند ارائه کرد و گفت: در مجموع ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در این سه شهرستان وجود دارد که بر اساس پایشهای فنی، ۱۵۰ روستا دارای پوشش ارتباطی مطلوب هستند.
به گفته او، ۱۱۱ روستا نیز شناسایی شدهاند که از پوشش مطلوب برخوردار نیستند و در برنامه توسعهای وزارت ارتباطات قرار دارند و با احداث سایتهای جدید یا ارتقای تکنولوژی موجود، به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند علاوه بر معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات، کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی، سید محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، مدیران استانی ادارات تابعه وزارت ارتباطات، مدیران استانی اپراتورهای ارتباطی، فرمانداران و جمعی از مسئولان شهری در محل فرمانداری کلیبر برگزار شد.
براساس این گزارش، فرمانداران شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند نیز در این جلسه به تشریح مشکلات موجود در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و پوشش اینترنت در شهرها و روستاها پرداختند و همچنین مسئله عدم آنتندهی و ضعف اینترنت در جادهها، بهویژه در نوار مرزی جلفا – خداآفرین و جانانلو را مطرح کردند و خواستار اتخاذ تدابیر لازم شدند.
