وزیر ارتباطات ۷۳ پروژه ارتباطی و مخابراتی را در یزد افتتاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سفر دکتر سید ستار هاشمی به همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه همزمان با هفته دولت انجام می‌شود و شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها از جمله افتتاح پروژه‌های ارتباطی، بازدید از طرح‌های توسعه‌ای و نشست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

وزیر ارتباطات در این سفر ضمن حضور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و افتتاح پروژه‌های ارتباطی، از کارخانه نوآوری یزد به منظور بررسی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از فعالان این حوزه بازدید خواهد کرد.

بازدید از کارخانجات تولیدی شهید قندی و افتتاح طرح توسعه آن از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر ارتباطات به یزد است.

کارخانجات شهید قندی تولیدکننده انواع کابل‌های مخابراتی مسی و نوری، کابل‌های برق، دیتا و پنل‌های خورشیدی است که به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه مخابرات ایران شناخته می‌شود.

در ادامه برنامه‌های فشرده این سفر، مجتمع آموزشی حیات طیبه با حضور وزیر ارتباطات به بهره‌برداری می‌رسد.

این سفر با برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی فاوا، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان و فعالان اقتصادی پایان می‌یابد.