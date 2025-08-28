اجرای ۵۹ پروژه آبرسانی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات احداث یک باب مخزن ذخیره آب در روستای قادیکلای بزرگ قائم‌شهر صبح پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

احمد رنجبر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آبفا مازندران در این مراسم گفت: ۵۹ پروژه آبرسانی در سطح استان در دست اجرا قرار دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها بیش از ۶۰۰ هزار نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.

وی افزود: در قائم‌شهر سه پروژه آبرسانی تعریف شده که شامل احداث مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعبی در قادیکلای بزرگ، حفر یک حلقه چاه در اسکندرکلا و بهره‌برداری از یک طرح آبرسانی دیگر است. به گفته او قرارداد پیمانکاری مخزن قادیکلای بزرگ امضا شده و تلاش می‌شود این پروژه در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد.

رنجبر همچنین از رشد ۱۴۱ درصدی اعتبارات آبرسانی قائم‌شهر در سال جاری خبر داد و گفت: در قالب بند «الف» تبصره ۱۱، شش پروژه برای ۱۷ روستای شهرستان با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد که طی یک‌سال آینده تکمیل می‌شود.

ابوذر قربانی ارات‌بنی، فرماندار قائم‌شهر نیز در این مراسم با اشاره به کمبود آب شرب در شهرستان اظهار داشت: یکی از رویکردهای اصلی دولت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و هیچ پروژه‌ای نباید بدون برنامه‌ریزی دقیق آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته دولت در قائم‌شهر عملیات اجرایی دو پروژه آغاز و یک پروژه دیگر نیز افتتاح شد که در مجموع ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها اختصاص یافته است.