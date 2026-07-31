به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: امیدواریم هم در خلوت و هم در جلوت زندگی، خداوند را ناظر بر رفتار، کردار و همه زوایای آشکار و پنهان زندگی خود بدانیم و انجام واجبات و ترک محرمات را سرلوحه اعمال خود قرار دهیم.

محکومیت حمله تجاوزکارانه به حشدالشعبی

امام جمعه گناوه با محکوم کردن حمله هوایی تجاوزکارانه اخیر آمریکا و عربستان به پایگاه‌های حشدالشعبی در چند استان عراق گفت: این اقدام تجاوزکارانه که منجر به شهادت شماری از نیروهای عراقی و پنج تن از پاسداران و مستشاران جمهوری اسلامی ایران شد، جنایتی آشکار علیه جبهه مقاومت است.

وی ادامه داد: درهم‌آمیختن خون شهدای ایرانی و عراقی در این حادثه، بار دیگر عمق پیوند دو ملت را نشان داد؛ پیوندی که بر پایه اشتراکات اعتقادی، فرهنگی و مبارزه مشترک با دشمنان اسلام شکل گرفته است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حضور گسترده و حماسه بی نظیر مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید امت افزود: این همراهی و همدلی، در حقیقت ریشه در اشتراک در فرهنگ،مذهب و مبارزه مشترک دو ملت با دشمنان دارد و امروز نیز در راهپیمایی عظیم اربعین جلوه‌ای آشکار از این وحدت به نمایش گذاشته می‌شود.

اربعین؛ قدرت نرم شیعه

وی با بیان اینکه شاید یکی از اهداف دشمنان، ایجاد ناامنی در مسیر راهپیمایی اربعین است، تصریح کرد: حمله به مرز شلمچه و به شهادت رساندن تعدادی از نیروهای انتظامی نیز در همین راستا و با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از حضور زائران در بزرگ‌ترین اجتماع دینی و قدرت عظیم شیعه انجام شد.

امام جمعه گناوه افزود: اربعین، قدرت نرم جهان تشیع و نمایش وحدت امت اسلامی است و دشمنان از همین رو تلاش می‌کنند با اقدامات تروریستی و تجاوزکارانه این حرکت عظیم را تحت تأثیر قرار دهند، اما عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) و اهل بیت (ع) با حضور پرشور خود این توطئه‌ها را ناکام خواهند گذاشت.

هدف دشمن، تضعیف مقاومت

حجت الاسلام رکنی حسینی حملات اخیر دشمنان را بخشی از پروژه حذف جبهه مقاومت اسلامی دانست و اظهار کرد: آمریکا و هم‌پیمانانش با بهانه‌های مختلف به دنبال تضعیف حشدالشعبی و گسترش سلطه خود بر منابع و منافع منطقه هستند، اما ملت‌های منطقه اجازه تحقق این اهداف را نخواهند داد.

وی افزود: دشمنان در پی تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی کشورهای منطقه هستند و مقاومت اسلامی مانع اصلی تحقق این اهداف است؛ از همین رو فشارها و تجاوزهای خود را علیه محور مقاومت افزایش داده‌اند.

توان دفاعی و اشراف اطلاعاتی ایران

امام جمعه گناوه با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و اتفاققات روزهای اخیر گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توان بومی و اشراف اطلاعاتی، بارها نشان داده‌اند که هیچ نقطه امنی برای دشمن وجود ندارد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی ایران اسلامی تصریح کرد: قدرت اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش نیروهای مسلح و همراهی ملت‌های منطقه و مردمی است و همین موضوع موجب شده دشمن در برابر دقت و موفقیت عملیات‌های ایران دچار سردرگمی شود.

راهپیمایی اربعین در حقیقت عینیت یافتن فرهنگ عاشورایی است

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: بیستم ماه صفر، سالروز ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا و نخستین زیارت مرقد مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است .

وی افزود: اربعین یک حرکت جمعی به سوی امام و حجت الهی است ،اربعین نسبتی وثیق با موضوع مهدویت و ماجرای نهضت جهانی اسلام و تاسیس تمدن اسلامی و توحیدی و الهی دارد.

وی ادامه داد: حماسه اربعین نمایش قدرت جهان اسلام و بزرگترین محل برای معرفی شیعه و نهضت سرخ حسینی به جهانیان است.

وی گفت: راهپیمایی اربعین در حقیقت عینیت یافتن فرهنگ عاشورایی است و یک راهپیمایی بزرگ و مانور عظیم علیه جریان کفر و نفاق و جاهلیت مدرن و علیه دشمنان شناخته شده است و به همین دلیل دشمنان از گسترش این حرکت عظیم هراس دارند.

امام جمعه گناوه با اشاره به حوادث پس از واقعه عاشورا گفت: پس از شهادت امام حسین (ع)، بسیاری از مردم به دلیل ترس، دنیاطلبی یا بی‌تفاوتی از مسیر حق و اهل بیت (ع) فاصله گرفتند، اما در مقابل، گروهی اندک همچون جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی با وفاداری و بصیرت، راه اهل‌بیت (ع) را ادامه دادند.

وی با اشاره به جایگاه جابر بن عبدالله انصاری به عنوان نخستین زائر امام حسین (ع) گفت: پس از واقعه عاشورا فضای خفقان بر جامعه اسلامی حاکم بود، اما جابر بن عبدالله انصاری با وجود کهولت سن و نابینایی ، با شجاعت خود این فضای خفقان را شکست و نخستین زائر سیدالشهدا (ع) شد.

امام جمعه گناوه افزود: جابر با این اقدام تاریخی، زمینه زنده ماندن فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به نسل‌های آینده را فراهم کرد و الگویی از وفاداری و بصیرت را به نمایش گذاشت .

محبت اهل بیت؛ رمز همراهی با شهدا

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به گفت‌وگوی جابر بن عبدالله و عطیه کوفی در کربلا ادامه داد: جابر در پاسخ به پرسش عطیه کوفی درباره شریک بودن در ثواب شهدای کربلا، به حدیث پیامبر اکرم (ص) استناد کرد که هر کس قومی را دوست بدارد، با همان قوم محشور خواهد شد و هر کس عمل آنان را دوست داشته باشد، در پاداش آنان شریک خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس، محبت، ولایت‌پذیری و حرکت در مسیر امام حسین (ع) موجب بهره‌مندی انسان از ثواب و برکات نهضت عاشورا خواهد شد و این پیام، یکی از مهم‌ترین ماندگار اربعین حسینی است.