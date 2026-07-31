به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه قشم با اشاره به ضرورت جهاد در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مقابله با دشمن اظهار کرد: امروز در یک کلام، جهاد و مقاومت تنها راه پیش روی ملتهاست و در حوزه خدمت به مردم نیز باید جهاد خدمت را دنبال کنیم.
وی افزود: در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت تجدید عهد و بیعت مردم لبنان نیز بر این حقیقت تأکید شده است که ملتهای جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمدهاند و راهی جز جهاد و مقاومت پیش روی آنها باقی نمانده است.
امام جمعه قشم با بیان اینکه ایران قوی در گرو مقاومت و ایستادگی است، گفت: همانگونه که در عرصه مقابله با دشمن جهاد معنا پیدا میکند، در حوزه اجتماعی نیز تابآوری یکی از مظاهر جهاد است و ملت ایران باید این روحیه را تقویت کند.
حاجبی با اشاره به هزینههای مقاومت تصریح کرد: هزینه مقاومت هرچقدر هم سنگین باشد، از هزینه تسلیم کمتر است؛ چراکه تسلیم در برابر دشمن، علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی و امنیتی، عزت و استقلال ملتها را نیز از بین میبرد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، ادامه داد: بخش مهمی از این نبرد، جنگ ارادههاست و ملتهایی که در برابر دشمن ایستادگی میکنند، در نهایت پیروز خواهند بود. دشمن تلاش میکند با عملیات رسانهای و تبلیغاتی، شکست مقاومت را القا کند، اما واقعیت این است که افکار عمومی جهان، شکست را متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی میداند.
امام جمعه قشم خاطرنشان کرد: مقاومت اگرچه همراه با رنج و هزینه است، اما در ترازوی حکمت الهی و منطق عقلانی، ارزانترین، عاقلانهترین و ثمربخشترین انتخاب است و وعده الهی درباره نصرت اهل مقاومت محقق خواهد شد.
اربعین مدرسه تابآوری و مقاومت
حاجبی با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این رویداد عظیم را یکی از مهمترین جلوههای مقاومت دانست و گفت: درس بنیادین اربعین سیدالشهدا(ع)، تابآوری است؛ یعنی مقاومت باید در زندگی روزمره مردم جاری و به یک فرهنگ تبدیل شود.
وی افزود: دشمنان تلاش بسیاری برای سانسور و تضعیف حرکت عظیم اربعین انجام دادهاند، اما نتوانستهاند و نخواهند توانست این حرکت را متوقف کنند؛ چراکه اربعین ادامه مقاومت عاشوراست.
امام جمعه قشم با اشاره به اینکه پیروزی تنها به معنای پیروز شدن در میدان نظامی نیست، بیان کرد: در جبهه جنگ، کسی که به شهادت میرسد الزاماً شکستخورده نیست؛ شکست واقعی آنجاست که دشمن به اهداف خود نرسد و امروز دشمن به اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید.
حاجبی ادامه داد: پشتوانه ملت ایران، تفکر مقاومت و جهادی است که از مکتب سیدالشهدا(ع) و آموزههای قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت(ع) گرفته شده و امروز در زندگی مردم جریان دارد.
مردم مرزنشین قشم نماد واقعی مقاومت هستند
وی با تقدیر از مردم مرزنشین قشم و جزایر اطراف گفت: مردم این مناطق با وجود مشکلات اقتصادی و آسیبهایی که از شرایط جنگی متحمل شدهاند، همچنان پای وطن و سرزمین خود ایستادهاند و این رفتار آنها یک درس بزرگ برای همه ماست.
امام جمعه قشم افزود: وقتی از مردم مرزنشین میپرسیم چرا در این شرایط از اینجا نمیروید، میگویند «کجا برویم؟ وطنمان را رها کنیم؟»؛ همین روحیه، معیار واقعی پیروزی و مقاومت است.
حاجبی خاطرنشان کرد: رزمندهای که از کیلومترها دورتر در گرمای شدید برای دفاع از کشور میایستد، مسئولی که در کنار مردم میماند و خدمت خود را رها نمیکند و هر فردی که برای حل مشکلات مردم تلاش میکند، همگی در حال جهاد هستند.
وی تأکید کرد: اگر دشمن روی تابآوری ملت ایران تمرکز کرده است، این موضوع نیز به شکست دیگری برای آنها تبدیل خواهد شد، چراکه مردم ایران روزبهروز مقاومتر شدهاند و تابآوری حسینی ملت ایران میتواند الگویی برای ملتهای جهان باشد.
قشم منطقه جنگی است؛ حمایتهای ویژه باید در نظر گرفته شود
امام جمعه قشم با بیان اینکه این شهرستان در شرایط جنگی قرار دارد، از مسئولان خواست در تخصیص اعتبارات و حمایتهای قانونی، شرایط ویژه قشم را مورد توجه قرار دهند.
وی خطاب به استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی گفت: قشم منطقه جنگی است و انتظار داریم این موضوع در اعتبارات دولتی، حمایتها و تسهیلات قانونی، متناسب با مصوبات شورای اداری و شورای تأمین شهرستان دیده شود.
حاجبی اضافه کرد: اگر نظام اداری و حمایتی متناسب با شرایط منطقه شکل بگیرد، تابآوری مردم افزایش پیدا میکند و مردم مقاومتر خواهند شد.
هماهنگی دستگاهها برای تأمین نیازهای مردم قشم ضروری است
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده برای رونق اقتصادی و تأمین نیازهای مردم قشم گفت: با وجود همه تنگناها، پویایی و نشاط اجتماعی در قشم ادامه دارد و حتی بسیاری از برنامهها با قوت بیشتری دنبال شده است.
امام جمعه قشم با اشاره به هماهنگی میان گمرک، منطقه آزاد، فرمانداری و دستگاههای اقتصادی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، اظهار کرد: همه دستگاهها باید بیش از گذشته در کنار یکدیگر باشند تا در تخلیه بارها، تأمین مایحتاج و کالاهای ضروری مردم موفق عمل کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی، اداره بنادر و دریانوردی، گمرک، فرمانداری، منطقه آزاد و مجموعههای اقتصادی باید به صورت هماهنگ از روند تأمین نیازهای مردم پشتیبانی کنند.
حاجبی همچنین از اقداماتی که موجب تسهیل تردد خودروها و افزایش رضایتمندی مردم شده است، قدردانی کرد و گفت: هر اقدامی که موجب خوشحالی مردم میشود باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه خدمت به مردم خود نوعی جهاد است.
حمله به خانواده شهید جعفری نشانه استیصال دشمن است
امام جمعه قشم با اشاره به حمله به منزل خانواده شهید جعفری و شهادت اعضای این خانواده، این اقدام را نشانه استیصال و درماندگی دشمن دانست و گفت: دشمن وقتی در برابر ملت قهرمان ایران ناتوان میشود، به خانه و کاشانه مردم حمله میکند.
وی افزود: خانه ساده شهید جعفری در یکی از محلههای قدیمی و کمبرخوردار قشم که پرچم سیدالشهدا(ع) بر دیوارهای آن قرار داشت، هدف حمله دشمن قرار گرفت و این نشان میدهد دشمن در برابر ملت ایران به جایی رسیده که به خانه مردم عادی و خانوادههای شهدا حمله میکند.
حاجبی با اشاره به بازگشت پدر و مادر شهید جعفری از زیارت اربعین گفت: مقاومت و ایستادگی این خانواده باید برای همه درس باشد و دشمن بداند در برابر مردم رشید قشم و ملت ایران شکست خواهد خورد.
وی همچنین با انتقاد از برخی کشورهای همسایه که در شرایط سخت، رفتار مناسبی در قبال ایران نداشتهاند، گفت: ملتها و دولتهایی که حق همسایگی را رعایت نمیکنند، باید بدانند رفتار آنها بیپاسخ نخواهد ماند و ذلت و خواری نتیجه چنین رویکردی خواهد بود.
امام جمعه قشم در پایان بر ضرورت تقویت وحدت، مقاومت، خدمت به مردم و افزایش تابآوری اجتماعی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و اربعین، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد و نصرت الهی در نهایت شامل حال این ملت خواهد شد.
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