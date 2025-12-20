به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی، سرپرست شهرداری کرمانشاه صبح شنبه در نشست «شورای سیاستگذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های مهدوی استان» ضمن اعلام آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای همکاری با این شورا اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه در خدمت دوستان است و موضوعاتی که در این جلسه مصوب و فرموده شود را به نحوی که مورد نظر اعضا باشد، اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن اعیاد بزرگ ماه شعبان، از برنامه‌ریزی برای زیباسازی بصری شهر خبر داد و گفت: بحث «نورپردازی» مسیر بلوار طاق‌بستان تا میدان فردوسی در دستور کار مناطق شهرداری قرار گرفته است. ان‌شاءالله این طرح به شکلی که برنامه‌ریزی شده و به صورت کاملاً مناسب و در شأن این ایام پوشش داده خواهد شد تا فضای شهر برای جشن‌ها آماده شود.

سرپرست شهرداری کرمانشاه در ادامه با انتقاد از وضعیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در فضاسازی شهری بیان کرد: متأسفانه شاهد هستیم اداراتی که باید بازوی کمکی ما باشند، حتی در محدوده اداره خودشان نیز اقدامی انجام نمی‌دهند.