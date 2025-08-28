وزیر بهداشت به یزد سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر دو روزه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان یزد، که هفتم و هشتم شهریورماه به مناسبت هفته دولت انجام میشود، پروژههای متعددی در حوزه بهداشت و درمان با هدف افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت در نقاط مختلف استان یزد افتتاح میشود.
در برنامه سفر دکتر ظفرقندی به یزد، بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت زینب (س) اشکذر، طرح توسعه بیمارستانهای بافق، بهاباد و میبد، افتتاح آزمایشگاه مرکزی بافق و پایگاه اورژانس شهری شهید حبیبیان این شهرستان پیشبینی شده است.
همچنین بهرهبرداری از بخش دیالیز و آندوسکوپی بیمارستان ضیایی و مرکز جراحی بیبی خاور اردکان، افتتاح مراکز خدمات جامع سلامت سانیچ و دهشیر تفت و بخش سیتی آنژیوگرافی بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد از دیگر برنامههای این سفر خواهد بود.
نظر شما