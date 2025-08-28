وزیر بهداشت وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح پنجشنبه با استقبال رسمی مسئولین خراسان شمالی وارد بجنورد شد.
این سفر یکروزه که همزمان با هفته دولت انجام میشود، با هدف افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان برنامهریزی شده است.
کلنگزنی بیمارستان تخصصی مادر و کودک، افتتاح خوابگاه دانشجویی، بهرهبرداری متمرکز از پروژههای حوزه سلامت، بازدید از مرکز جامع سلامت، بیمارستان پورسینای آشخانه و دانشکده علوم پزشکی اسفراین و همچنین شرکت در آئین بزرگداشت مقام پزشک از جمله برنامههای وزیر بهداشت در خراسان شمالی خواهد بود.
نظر شما