گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح متمرکز طرحهای حوزه بهداشت و درمان در شهرستانهای فاروج، راز و جرگلان، مانه و سملقان، جاجرم، بجنورد و شیروان، اظهار داشت: بهورزان پایههای مهم سلامت هستند و نقش مؤثری در افزایش جوانی جمعیت ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه بیشترین تماس مردم با مراکز بهداشت است، افزود: توجه به این مراکز میتواند اثرگذاری جدی در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته باشد.
ظفرقندی همچنین بر کیفیتبخشی به زیرساختهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: محیط آموزش باید استاندارد و مطلوب باشد، چراکه اگر دانشجو در دوران تحصیل دچار نارضایتی شود، خروجی آن مهاجرت خواهد بود.
وزیر بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تأکید کرد.
