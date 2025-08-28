  1. استانها
زمین چمن مصنوعی در روستای قزل‌بلاغ دیواندره افتتاح شد

سنندج- زمین چمن مصنوعی روستای قزل‌بلاغ از توابع شهرستان دیواندره با اعتباری بیش از ۲.۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی روستای قزل‌بلاغ از توابع شهرستان دیواندره با اعتباری بیش از ۲.۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی، در زمینی به مساحت یک‌هزار متر مربع احداث و امروز افتتاح شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کردستان ظهر چهارشنبه در این آئین اظهار کرد: سیاست وزارت ورزش بر محرومیت‌زدایی و رعایت عدالت در توزیع امکانات ورزشی است و تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند.

فرزاد خاکی افزود: خدمت صادقانه به مردم و رفع کمبودهای ورزشی جوانان، مهم‌ترین رویکرد اداره‌کل در سال‌های اخیر بوده است.

محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران نیز در این مراسم با اشاره به استعدادهای جوانان مناطق روستایی گفت: ورزشکاران کردستانی بارها نشان داده‌اند که حتی با کمترین امکانات، توان درخشش در میادین ملی و بین‌المللی را دارند.

وی از تلاش‌های دولت در تکمیل پروژه‌های ورزشی استان قدردانی کرد و افزود: افتتاح چنین طرح‌هایی نشانه وفاق و همدلی میان مردم و مسئولان است و بدون تردید زمینه‌ساز شکوفایی بیشتر استعدادهای جوانان خواهد بود.

