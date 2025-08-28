به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی روستای قزلبلاغ از توابع شهرستان دیواندره با اعتباری بیش از ۲.۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی، در زمینی به مساحت یکهزار متر مربع احداث و امروز افتتاح شد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کردستان ظهر چهارشنبه در این آئین اظهار کرد: سیاست وزارت ورزش بر محرومیتزدایی و رعایت عدالت در توزیع امکانات ورزشی است و تلاش میکنیم پروژههای نیمهتمام در کوتاهترین زمان به بهرهبرداری برسند.
فرزاد خاکی افزود: خدمت صادقانه به مردم و رفع کمبودهای ورزشی جوانان، مهمترین رویکرد ادارهکل در سالهای اخیر بوده است.
محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران نیز در این مراسم با اشاره به استعدادهای جوانان مناطق روستایی گفت: ورزشکاران کردستانی بارها نشان دادهاند که حتی با کمترین امکانات، توان درخشش در میادین ملی و بینالمللی را دارند.
وی از تلاشهای دولت در تکمیل پروژههای ورزشی استان قدردانی کرد و افزود: افتتاح چنین طرحهایی نشانه وفاق و همدلی میان مردم و مسئولان است و بدون تردید زمینهساز شکوفایی بیشتر استعدادهای جوانان خواهد بود.
