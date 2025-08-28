۹۵ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه نهضت ملی مسکن سمنان اختصاص یافت 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی پنج باب مدرسه در استان سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امروز به صورت متمرکز و نمادین مراسم کلنگ زنی پنج مدرسه ۱۲ کلاسه در استان سمنان برگزار می‌شود تا بتوانیم فضاهای آموزشی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را در سمنان تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه مدرسه ۱۲ کلاسه‌ای که امروز در روزیه سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش کلنگ زنی شد به زودی ساخته می‌شود، افزود: ۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه ۱۲ کلاسه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه در سایت نهضت ملی مسکن روزیه سمنان ۷۱۰ خانه ساخته می‌شود، گفت: نیاز بود که این سایت یک مدرسه نیز داشته باشد که امروز خوشبختانه مراسم کلنگ زنی این زیرساخت آموزشی برگزار شد.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه ۲۶۷ واحد مسکونی در این شهرک به صورت انبوه سازی و ۱۰۰ واحد نیز خانواده معظم شهدا هستند، ابراز کرد: مابقی خانه‌ها به صورت خود مالکی و ساخت گروهی و … در دست ساخت قرار دارد.

وی از توافق با سازمان نوسازی مدارس برای احداث ۴۰ مدرسه جدید خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه امروز با حضور مسئولان کلنگ‌زنی شد و همچنین برای تکمیل ۶ مدرسه باقی‌مانده از پروژه‌های مسکن ملی، اعتباری بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان اختصاص یافته که ۶۰ درصد آن پرداخت شده است.