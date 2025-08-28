  1. استانها
۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور به بهره برداری رسید

سمنان- وزیر آموزش و پرورش از افتتاح دو هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در آستانه ماه مهر و سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی پنج باب مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک روزیه سمنان ویژه نهضت ملی مسکن بیان کرد: دو هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید در سراسر کشورمان به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در کمتر از شش ماه تکمیل شده است، افزود: این میزان پروژه در چنین فرصت اندکی بسیار قابل توجه و همچنین رکورد تکمیل طرح‌های عمرانی در آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این دو هزار و ۴۰۰ طرح عمرانی وارد مدار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید می‌شوند، بیان کرد: آماده سازی این تعداد طرح در تاریخ این وزارتخانه بی سابقه است.

کاظمی همچنین با اشاره به مدارس استان سمنان بیان کرد: خوشبختانه شرایط برای آغاز سال تحصیلی جدید در این استان آماده شده است.

وی از آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان سمنان و دیگر نقاط کشور خبر داد و ابراز کرد: برای توسعه عدالت آموزشی تلاش جدی خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجلاسیه ملی نماز دانش آموزی که قرار است تا ساعتی دیگر در شهمیرزاد برگزار شود، بیان کرد: سمنان دارالمومنین و سرزمین عرفان است و این افتخار بزرگ را دارد که امروز نامش با نماز در سراسر کشور گره خواهد خورد.

