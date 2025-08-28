به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو چهارشنبه شب در نشست توسعه استان خوزستان، راهکارها و فرصت‌ها، که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، بیان کرد: توسعه به معنای شرایط مناسب زیست برای آحاد مردم است که زیست در کشورهای مختلف استانداردهای متفاوت دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه باید به دنبال شرایط مناسب زیست برای مردم باشیم، افزود: توسعه خوزستان، مستقل از توسعه کشور نیست و خوزستان نقش کلیدی در توسعه ایران داشته و در موارد متعددی نقطه عظیمت توسعه ایران از خوزستان آغاز شده است.

به گفته وی، بسیاری از نمادهای توسعه کشور و ایران مدرن از خوزستان وارد شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اعلام اینکه اگر زمان را به دو بازه تقسیم کنیم، در بازه اول خوزستان نقش خود در توسعه را پیدا کرده است، گفت: این استان منبع محور بوده که جنگ تحمیلی باعث شد نگاه توسعه کشور تغییر کند و در این مسیر خوزستان دیگر نتوانست جای خود را پیدا کند.

نیکو ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های غرب کشور و تهدیدهایی که به وجود آمد، الگوی توسعه به سمت مرکز کشور حرکت کرد، بنادر از توسعه افتاد و خوزستان نتوانست خود را باز تعریف کند.

وی با بیان اینکه در معقوله زنجیره ارزش جهانی، ایران نتوانست خود را به این زنجیره پیوند، اظهار کرد: اکنون توسعه دنیا وابسته به شرکت‌های بزرگ است لذا کشور نتوانسته جای خود را پیدا کند که به طبع آن خوزستان از این امر مستثنی نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به مشکلات نهادی بیان کرد: با توجه به اینکه استان کارکرد ملی دارد لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها و شرکت‌های خوزستان نیز تعریف ملی داشته باشند در حالی که همه استان‌ها فارغ از قابلیت‌هایی که دارند برای حکمرانی یک ساختار دارند و می‌توان گفت این یک مشکل نهادی است.

نیکو اضافه کرد: همچنین نهادهای متعددی وجود دارد که خود را در قالب استان نمی‌بینند و ادعا دارند باید ارتباط ملی داشته باشند، این‌ها در جزیره‌ای جدا زندگی می‌کنند و از برنامه‌های استان تبعیت نمی‌کنند.

وی با اعلام اینکه در خوزستان منابع بالایی وجود دارد گفت: به لحاظ عددی در معقوله بودجه استانی رتبه اول کشور هستیم و ۱۰ درصد بودجه استانی به خوزستان داده می‌شود که در شورای برنامه ریزی در خصوص آن تصمیم گرفته می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه بر منابع مسئولیت‌های اجتماعی نفت هیچ مدیریتی نیست، عنوان کرد: به صراحت می‌توان گفت قانونگذار نمی‌خواهد مدیریتی بر این مسئله باشد زیرا هر زمان اصلاح قانون ارزش افزوده و منابع آلاینده به مجلس رفت، مانع آن شدند.

نیکو یکی از مشکلات خوزستان را نبود یکپارچگی منابع دانست و افزود: باید منابع وزیر ساختار اصلاح شوند تا همه منابع ذیل شورای برنامه ریزی بیاید البته اخیراً و در دولت چهاردهم آئین نامه مسئولیت‌های اجتماعی مصوب و مقرر شد که ذیل شورای برنامه ریزی بیاید که تا رسیدن به آن فاصله بسیار است.

به گفته وی، توسعه از مسیر بهره وری می‌گذرد که مترادف با علم و دانش است، جایگاه علم دانشگاه است که نیاز یه موتور محرکه دارند لذا اقتصاد دانش و آموزش باید دیده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار کرد: خوزستان مهد شرکت‌های بزرگ است که هیچ نیازی نمی‌بینند به سمت شرکت‌های دانش بنیان بیایند زیرا محصولاتشان در ساختار دیگری به فروش می‌رسد و رقابت وجود ندارد؛ در واقع شرکت‌های بزرگ که ساختار اقتصاد خوزستان متکی به آن است به دلیل اینکه در بازار رقابتی حضور ندارند نیاز به بهره‌وری هم ندارند.

نیکو با بیان اینکه کشور و خوزستان متأثر از تصمیمات کلان است، تصریح کرد: در حال حاضر این مسئله مطرح می‌شود که چرا در خوزستان برنج زیاد کاشته و آب مصرف می‌شود؟ تا زمانی که قیمت برنج چنین باشد کشاورز به سمت تولید برنج می‌رود لذا بسیاری از اتفاقات خوزستان متأثر از تصمیمات کلی است که باید اصلاح شوند تا نمود آنها را در استان شاهد باشیم.