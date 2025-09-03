به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعد ازظهر چهارشنبه در آیین عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی تفرش اظهار کرد: ناترازی در حوزه انرژی کشور، مسئولان را بر آن داشته است تا با بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی و منابع بومی، بهویژه انرژی خورشیدی در استان مرکزی، بستر لازم برای تولید پایدار برق را فراهم سازند.
وی افزود: استان مرکزی یکی از مناطق ویژه کشور در بهرهگیری از انرژی خورشیدی است.
مهاجرانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بحران انرژی، ما را به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی سوق داده است و ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مورد تأکید است.
وی ادامه داد: در گذشته برخورد مناسبی با مفاهیم سرمایه و سرمایهگذاری صورت نگرفت، اما اکنون سرمایهگذارانی هستند که با انتخاب مسیر آبادانی کشور، شایسته قدردانی هستند.
مهاجرانی بیان کرد: این پروژه نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با حمایت استاندار مرکزی آغاز شده و هدف آن، کاهش مصرف سوختهای فسیلی از جمله مازوت و استفاده از منابع پاک و پایدار انرژی است.
مازوتسوزی نتیجه ناترازی انرژی است؛ شرمنده مردم هستیم
سخنگوی دولت گفت: بحرانهایی نظیر مازوتسوزی نشان میدهد باید به سمت تولید انرژیهای پاک گام برداریم.
وی افزود: اکنون موضوع انرژی به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده تا جایی که مازوتسوزی در نیروگاهها و صنایع، جز شرمندگی برای مسئولان بههمراه نداشته است.
مهاجرانی تصریح کرد: در پاییز گذشته، به دلیل شرایط خاص و نبود راهکار فوری، چارهای جز استفاده از مازوت نداشتیم.
وی ادامه داد: بهعنوان فردی برخاسته از این استان، خود را در برابر مردم شریف و صبور استان مرکزی، بهویژه شهروندان اراک، مسئول و متأسف میدانم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: عبور از بحرانهایی همچون مازوتسوزی مستلزم جذب سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای انرژیهای پاک است؛ مسیری که بر مبنای منافع بلندمدت مردم و با رویکردی آیندهنگرانه ترسیم شده است.
مهاجرانی افزود: ناترازی انرژی ضرورت عبور از روشهای سنتی را نمایان ساخته و ایجاب میکند از مزیتهای جغرافیایی کشور، بهویژه ظرفیت بالای تابش خورشید در استان مرکزی، بهرهبرداری شود.
سرمایهگذاری نیازمند فضای امن، شفاف و سودآور است
سخنگوی دولت با تقدیر از تدبیر و همراهی استاندار مرکزی در جذب سرمایهگذار، گفت: سرمایهگذاری دارای هوشمندی و احتیاط است؛ بنابراین باید محیطی فراهم شود که سرمایهگذار اطمینان حاصل کند سرمایهاش بازگشتپذیر و سودآور خواهد بود.
وی تصریح کرد: برخی اعداد ممکن است آرمانی به نظر برسند، اما با پشتکار مسئولان و همراهی مردم، دستیابی به این اهداف دور از دسترس نیست.
مهاجرانی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری داخلی افزود: نباید اجازه دهیم ظرفیتهای انرژی کشور بهدلیل ناکارآمدی بروکراسی بلااستفاده بماند؛ اکنون بیش از همیشه به انسجام، تدبیر و حمایت از بخش خصوصی نیازمندیم.
