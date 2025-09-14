به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فتاحی، بعد از ظهر یکشنبه، در نشست قرارگاه پشتیبانی مساجد جنوب شرق استان تهران که با حضور ائمه جمعه، مسئولان شهرستانها و نمایندگان نهادهای مرتبط در پاکدشت برگزار شد، با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم نسبت به احیای جایگاه مساجد، اظهار داشت: از اوایل سال ۱۴۰۳ قرارگاه ملی مسجد با دبیری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آغاز به کار کرده و این موضوع با همراهی جدی رئیسجمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه استان تهران بهعنوان پیشانی نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط خاص و جمعیتی گسترده است، گفت: تمامی شهرستانهای استان بهعنوان شهرستانهای پرچمدار انتخاب شدهاند و در گام نخست، ۶۰۰ مسجد از این استان در قالب طرح «مساجد شاخص» مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
فتاحی اضافه کرد: از مجموع ۸۰ هزار مسجد کشور، ۱۰ هزار مسجد در توافق بین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دولت بهعنوان مساجد پرچمدار معرفی شدهاند که سهم استان تهران از این تعداد ۱۱۰۰ مسجد است؛ شامل ۵۰۰ مسجد در شهر تهران و ۶۰۰ مسجد در شهرستانها.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران با اشاره به اهمیت تقویت مراکز نیکوکاری در مساجد، گفت: این موضوع یکی از اولویتهای اصلی قرارگاه ملی مسجد است و در همین راستا با کمیته امداد امام خمینی (ره) جلساتی برگزار شده تا در مساجد منتخب، مراکز نیکوکاری فعال شوند یا در صورت نبود، تأسیس گردند.
وی ادامه داد: این نشست با میزبانی حجتالاسلام جوکار امام جمعه اسلامشهر برگزار شد و بهعنوان نقطه شروعی برای سلسله نشستهای موضوعمحور در دیگر شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شده است. نشستهای بعدی با موضوعات متنوعی از جمله توانمندسازی ائمه جماعات، توسعه فعالیتهای فرهنگی و خدماتی مساجد، برگزار خواهد شد.
فتاحی ضمن قدردانی از همراهی کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف، سپاه و سایر نهادها در اجرای طرحهای مسجد محور، تصریح کرد: آنچه امروز در حال پیگیری است، تحقق شبکه نورانی امامت در سطوح مختلف از رهبری معظم انقلاب تا سطح محلات است تا مساجد به جایگاه واقعی خود بهعنوان پایگاههای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی بازگردند.
وی در پایان با تأکید بر ادامهدار بودن این جلسات، گفت: تلاش میکنیم با حرکت قرارگاهی، گامهایی عملیاتی در جهت ارتقا نقش مساجد در جامعه برداریم و زمینهساز تحقق مسجد طراز اسلامی شویم.
