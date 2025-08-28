به گزارش خبرنگار مهر، مجید شخصی‌نیائی، صبح امروز در نشست خبری با تبریک هفته دولت، از هدف‌گذاری این مجموعه برای افزایش سهم دانش بنیان‌ها از اقتصاد استان یزد خبر داد و گفت: در حال حاضر سهم پارک از اقتصاد یزد حدود شش هزار میلیارد تومان و معادل یک درصد است که تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد دومین پارک تأسیس‌شده در کشور و دارای قدمتی ۲۳ ساله است، افزود: این پارک هم‌اکنون در ردیف پارک‌های سطح یک کشور قرار دارد و با استقرار ۶۰۸ شرکت فناور و دانش‌بنیان، نقشی مهم در زیست‌بوم نوآوری استان ایفا می‌کند.

شخصی‌نیائی از احیای ۲۲ هکتار زمین طرح جامع پارک پس از چند سال توقف خبر داد و اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و دانش‌بنیان در این مجموعه مستقر خواهند شد تا ضمن توسعه خود، زمینه رشد شرکت‌های کوچک‌تر را نیز فراهم کنند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین از راه‌اندازی «بنیاد حامیان پارک» به‌عنوان نخستین تجربه در کشور، تدوین نقشه راه هوش مصنوعی استان، اخذ مجوز مرکز رشد فنی و مهندسی، تدوین تقویم نمایشگاهی و حضور موفق شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد.

وی راه‌اندازی استودیو پارک، تدوین پایگاه اطلاعاتی محصولات شرکت‌ها و افزایش سهم پارک و دولت در صندوق پژوهش را از دیگر اقدامات اخیر برشمرد و تأکید کرد: هدف اصلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های مالی از شرکت‌های فناور استان یزد است.