  1. استانها
  2. یزد
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

سهم دانش بنیان‌ها از اقتصاد یزد به ۱۰ درصد می‌رسد

سهم دانش بنیان‌ها از اقتصاد یزد به ۱۰ درصد می‌رسد

یزد- رئیس پارک علم و فناوری یزد از هدف‌گذاری این مجموعه برای افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شخصی‌نیائی، صبح امروز در نشست خبری با تبریک هفته دولت، از هدف‌گذاری این مجموعه برای افزایش سهم دانش بنیان‌ها از اقتصاد استان یزد خبر داد و گفت: در حال حاضر سهم پارک از اقتصاد یزد حدود شش هزار میلیارد تومان و معادل یک درصد است که تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد دومین پارک تأسیس‌شده در کشور و دارای قدمتی ۲۳ ساله است، افزود: این پارک هم‌اکنون در ردیف پارک‌های سطح یک کشور قرار دارد و با استقرار ۶۰۸ شرکت فناور و دانش‌بنیان، نقشی مهم در زیست‌بوم نوآوری استان ایفا می‌کند.

شخصی‌نیائی از احیای ۲۲ هکتار زمین طرح جامع پارک پس از چند سال توقف خبر داد و اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و دانش‌بنیان در این مجموعه مستقر خواهند شد تا ضمن توسعه خود، زمینه رشد شرکت‌های کوچک‌تر را نیز فراهم کنند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین از راه‌اندازی «بنیاد حامیان پارک» به‌عنوان نخستین تجربه در کشور، تدوین نقشه راه هوش مصنوعی استان، اخذ مجوز مرکز رشد فنی و مهندسی، تدوین تقویم نمایشگاهی و حضور موفق شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد.

وی راه‌اندازی استودیو پارک، تدوین پایگاه اطلاعاتی محصولات شرکت‌ها و افزایش سهم پارک و دولت در صندوق پژوهش را از دیگر اقدامات اخیر برشمرد و تأکید کرد: هدف اصلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های مالی از شرکت‌های فناور استان یزد است.

کد خبر 6572919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها