قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح است

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: در این قانون مواردی وجود دارد که اجرای آن‌ها نه‌تنها کمکی به مقابله با قاچاق نمی‌کند بلکه باعث ایجاد مانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور شده است.

وی با بیان مثالی در این زمینه افزود: بر اساس قانون فعلی، در صورتی که یک واحد تولیدی تخلفی در حوزه قاچاق داشته باشد، آن واحد تولیدی تعطیل می‌شود که به نظر ما این رویه صحیح نیست. بهتر است جریمه‌ای متناسب برای آن واحد لحاظ شود نه تعطیلی که منجر به زیان گسترده‌تر می‌شود.

قادری در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ارز اشاره کرد و گفت: در قانون مقابله با قاچاق، سقفی برای همراه داشتن ارز تعیین شده که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم وجود دارد که باید شرایطی فراهم شود تا این ارزها وارد چرخه اقتصاد کشور شوند، اما قانون فعلی محدودیت‌هایی ایجاد کرده که مانع این امر می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای گردشگران خارجی و سرمایه‌گذاران نیز باید شرایط آسان‌تری در نظر گرفته شود تا جذب ارز و سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل شود؛ محدودیت‌های کنونی مانع ورود ارز به کشور است.

قادری با اشاره به نظر وزیر اقتصاد درباره لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: من نیز با نظر وزیر اقتصاد درباره لزوم اصلاح این قانون، موافق هستم که البته باید موارد نیازمند اصلاح به‌دقت بررسی شود.

وی با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: صحبت‌های وزیر اقتصاد در همین راستا مطرح شده و هر دولتی می‌تواند موارد نیازمند اصلاح را پیشنهاد دهد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.