میکائیل باقریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی همزمان با صبح پنجشنبه با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم و جمعی از مقامات کشوری و استانی در مجموعه کلاهدوز شهمیرزاد آغاز به کار کرد، تاکید کرد: این اجلاسیه قرار بود اردیبهشت ماه امسال برگزار شود که بنا به دلایلی برگزاری آن به روز ششم شهریورماه ۱۴۰۴ موکول شد و هم اکنون مراسم آغاز این اجلاسیه بزرگ در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم سخنران اصلی و محوری این مراسم خواهد بود، افزود: در این مراسم جمعی از مقامات کشوری و استانی در خصوص نماز و اهمیت آن سخنرانی خواهند کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چندی قبل برای هماهنگی برگزاری این اجلاسیه جلسات خوبی برگزار شده بود، تاکید کرد: یکی از بخش‌های این اجلاسیه آثار مرتبط با نماز در مدارس است که خوشبختانه استقبال خوبی هم از آنها شد.

باقریان با بیان اینکه آثار متعددی در بخش‌های فیلم و مکتوب و کلیپ و… به دبیرخانه ارسال شد، بیان کرد: روند داوری این آثار انجام و نفرات برگزیده معرفی شده‌اند.

وی افزود: امروز ۶۰ نفر از سراسر کشور شامل دانش‌آموزان برتر، معلمان، مدیران، کارشناسان قرآن، امامان جماعت و خیران به‌عنوان فعالان برتر نماز مدارس تقدیر خواهند شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هدف از این همایش بزرگ تبیین جایگاه نماز در مدارس و در فرهنگ زیست دانش آموزان کشورمان و همچنین اهمیت بخشی وزارت آموزش و پرورش به نماز به مثابه یک اولویت اساسی، اعلام شده است.