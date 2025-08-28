  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

۶۰ برگزیده ششمین اجلاسیه نماز تقدیر می‌شوند

سمنان- مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی با تقدیر از ۶۰ برگزیده این اجلاسیه از نقاط مختلف کشورمان در استان سمنان آغاز به کار کرد.

میکائیل باقریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی همزمان با صبح پنجشنبه با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم و جمعی از مقامات کشوری و استانی در مجموعه کلاهدوز شهمیرزاد آغاز به کار کرد، تاکید کرد: این اجلاسیه قرار بود اردیبهشت ماه امسال برگزار شود که بنا به دلایلی برگزاری آن به روز ششم شهریورماه ۱۴۰۴ موکول شد و هم اکنون مراسم آغاز این اجلاسیه بزرگ در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم سخنران اصلی و محوری این مراسم خواهد بود، افزود: در این مراسم جمعی از مقامات کشوری و استانی در خصوص نماز و اهمیت آن سخنرانی خواهند کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چندی قبل برای هماهنگی برگزاری این اجلاسیه جلسات خوبی برگزار شده بود، تاکید کرد: یکی از بخش‌های این اجلاسیه آثار مرتبط با نماز در مدارس است که خوشبختانه استقبال خوبی هم از آنها شد.

باقریان با بیان اینکه آثار متعددی در بخش‌های فیلم و مکتوب و کلیپ و… به دبیرخانه ارسال شد، بیان کرد: روند داوری این آثار انجام و نفرات برگزیده معرفی شده‌اند.

وی افزود: امروز ۶۰ نفر از سراسر کشور شامل دانش‌آموزان برتر، معلمان، مدیران، کارشناسان قرآن، امامان جماعت و خیران به‌عنوان فعالان برتر نماز مدارس تقدیر خواهند شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هدف از این همایش بزرگ تبیین جایگاه نماز در مدارس و در فرهنگ زیست دانش آموزان کشورمان و همچنین اهمیت بخشی وزارت آموزش و پرورش به نماز به مثابه یک اولویت اساسی، اعلام شده است.

