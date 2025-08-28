اشاعه فرهنگ نماز در مدارس کشورمان «نوید بخش» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش در دفتر خود ضمن اشاره به راهبردهای این وزارتخانه در خصوص ترویج نماز در مدراس، بیان کرد: راهبردها و اقداماتی که در مجموعه وزارت آموزش و پرورش در راستای توسعه فرهنگ نماز به کارگیری شده، قابل قدردانی است.

وی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ دینی و تربیت نسل متدین و مؤمن و انقلابی افزود: آموزش و پرورش در تربیت شهدای شاخص، معلمان و دانش‌آموزان فداکار محوری ترین نقش را دارد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه آموزش و پرورش بعد از خانواده‌ها تنها ارگانی است که بیشترین زمان با نوجوانان و جوانان در اختیار دارد تاکید کرد: این ارگان برای تربیت نسل آتی نقش محوری دارد.

مطیعی همچنین ادامه داد: امید است افرادی تربیت شوند که بتوانند در این نظام اسلامی و برای رسیدن به افق‌های بلند کشور گام بردارند.

وی میزبانی استان سمنان از ششمین اجلاسیه نماز مدارس کشور را نشان از ظرفیت‌های ویژه دینی و مذهبی این استان دانست و گفت: امیدواریم که میزبانی چنین رویدادهایی معنوی بیشتر در استان سمنان صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با بیان اینکه آموزش و پرورش آنقدر اهمیت دارد که می‌توان آن را قلب نظام اسلامی و کشورمان خواند گفت: این ارگان نقش حیاتی در کشورمان ایفا می‌کند.

مطیعی در ادامه افزود: بنای آموزش و پرورش در سراسر کشورمان باید بر پاکیزگی، طهارت، معنویت، اخلاق، دانش و ایمان استوار باشد زیرا قرار است نسل آتی را تربیت کند.