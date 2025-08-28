پانسیون ۱۶ واحدی پزشکان بیمارستان شهید گنجی برازجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت، پانسیون ۱۶ واحدی پزشکان بیمارستان شهید گنجی برازجان با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولین استانی و شهرستانی صبح پنجشنبه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که یکی از پروژه‌های اولویت‌دار بخش درمان شهرستان دشتستان محسوب می‌شود، با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

پانسیون پزشکان بیمارستان شهید گنجی برازجان در قالب ۱۶ واحد مسکونی در واحدهای ۶۰ متری و ۸۰ متری طراحی و ساخته شده است.

این واحدها جهت اسکان و بیتوته پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص غیربومی اختصاص یافته‌اند. احداث این پانسیون به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلب رضایتمندی و ماندگاری نیروی انسانی به‌ویژه پزشکان در نظر گرفته شده است.

این پروژه عمرانی یکی از پروژه‌های اولویت‌دار بخش درمان شهرستان دشتستان است که با همت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلب رضایتمندی و ماندگاری نیروی انسانی به‌ویژه پزشکان تأمین مسکن مناسب است و ایجاد امکانات بیتوته و همچنین ارتباط مؤثر با پزشکان بخصوص غیربومی یکی از مهم‌ترین راهکارها و بیشترین تأثیر بر ماندگاری پزشکان دارد.

تأمین مسکن مناسب و امکانات بیتوته برای پزشکان به‌ویژه نیروهای غیربومی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل در حفظ و ماندگاری کادر درمانی در مناطق مختلف به شمار می‌رود.

این پروژه بخشی از مجموعه پروژه‌های بهداشتی و درمانی است که در هفته دولت در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری رسیده است.