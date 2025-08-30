پانسیون پزشکان بیمارستان کنگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح شنبه در این آئین با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی کنگان نه تنها به مردم این شهرستان بلکه به ساکنان شهرستان‌های همجوار نیز خدمات می‌دهد، اظهار داشت: به یُمن انقلاب اسلامی، عملکرد این بیمارستان به گونه‌ای بوده که اکنون به قطب درمانی جنوب استان تبدیل شده است. طبیعی است که در صورت افزایش نیروهای متخصص و فوق‌تخصص، کیفیت خدمات نیز ارتقا خواهد یافت و ساخت چنین پانسیون‌هایی یکی از پیش‌نیازهای تحقق این هدف است.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت اقامتی موجود کادر درمان در بیمارستان افزود: پیش از افتتاح این مجموعه، ۲۹ واحد پانسیون در داخل و خارج از بیمارستان فعال بود که شامل دو ساختمان هشت‌واحدی و ده‌واحدی در بیرون از محوطه و واحدهای داخلی برای پزشکان می‌شود. با بهره‌برداری از این پانسیون ۶ واحدی، بخشی از نیاز اقامتی پزشکان، به‌ویژه نیروهای غیربومی، برطرف خواهد شد.

دکتر زارع خاطرنشان کرد: اکثر پزشکان بیمارستان امام خمینی کنگان غیربومی هستند و وجود واحدهای مسکونی مناسب برای آنان اهمیت بالایی دارد. اگرچه در گذشته ساخت پانسیون‌های با ظرفیت بیشتر می‌توانست بخش مهمی از این نیاز را پوشش دهد، اما اکنون با اجرای این طرح و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های بزرگ‌تر، شرایط خدمت‌رسانی بهتر فراهم خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت و کادر درمان بیمارستان و حمایت مجموعه‌های صنعتی منطقه برای بهبود وضعیت اقامتی پزشکان، ابراز امیدواری کرد توسعه این زیرساخت‌ها زمینه‌ساز افزایش حضور پزشکان متخصص در جنوب استان شود.