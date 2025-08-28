عرصه محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در خطر جدی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی ظهر پنج شنبه در دیدار با شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور داشت، گفت: نیروهای محیط زیست زحمتهای زیادی میکشند، اما باید اذعان داشت که علم و عرصه محیط زیست در معرض خطر جدی قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جنگلهای بلوط، رویشگاههای غنی گیاهان دارویی و خوراکی، همگی به دلیل عوامل متعدد انسانی و غیرانسانی، به ویژه پدیده ویرانگر آتشسوزی، در معرض خطر و دگرگونی هستند، افزود: مردم این استان برای سالیان متمادی زیر سایه الطاف این طبیعت بکر زندگی کردند.
وی بیان کرد: معیشت و زندگی مردم این دیار همواره وابسته به همین جنگلهای بلوط و مواهب طبیعی آن بوده است، اما متأسفانه بیتوجهیها و استفادههای بیرویه، این اکوسیستم بینظیر را در آستانه جبرانناپذیری قرار داده است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاستیهای موجود در زمینه حفاظت، افزود: نیروهای حافظ محیط زیست به تعداد کافی نیستند و تجهیزات مورد نیاز آنان نیز به اندازه لازم فراهم نیست، این امر نیازمند مداخله و مساعدت جدی است.
وی با بیان اینکه این سفر مایه خیر و برکت برای محیط زیست باشد، تأکید کرد: امیدواریم در حوزه حفاظت از محیط زیست، توجه ویژهای صورت گیرد تا عزیزان بتوانند به بهترین شکل ممکن از این میراث طبیعی پاسداری کنند و اجازه ندهند این سرمایههای الهی و ملی بیش از این دستخوش تخریب و نابودی شوند.»
آیت الله حسینی با هشدار درباره قضاوت آیندگان، یادآور شد: قطعاً نسلهای آینده عملکرد ما را مورد قضاوت قرار خواهند داد و از وضعیت پیشآمده افسوس خواهند خورد. بنابراین ما امروز موظفیم تا با تمام توان برای حمایت، نظارت و تجهیز هرچه بیشتر این عرصه اقدام کنیم.
وی بیان کرد: لذا باید امکانات و نیروی انسانی لازم را در اختیار قرار دهیم تا آسیبهای وارده به منابع ملی و طبیعیمان به حداقل ممکن کاهش یابد. اگرچه شاید نتوان آسیب را به صفر رساند، اما قطعاً میتوان آن را مدیریت و کاهش داد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با توصیف محیط زیست استثنایی استان کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: وضعیت ترکیبی آب، جنگل و کوه در این استان، پدیدهای کمنظیر و استثنایی در سطح کشور محسوب میشود. هوای پاک، خاک حاصلخیز و محیط زیبای جنگلی آن، سرمایهای است که نباید به سادگی از دست برود. در پهنه گیتی و حتی در خود کشور ایران که بخشهای وسیعی از آن را بیابانها و کویرها تشکیل دادهاند، وجود منطقهای با این حد از تنوع گیاهی، جنگلی و منابع آبی، موهبتی الهی و منحصر به فرد است.
وی در پایان با بیان اینکه خلقت هر گیاه و موجودی بر اساس حکمت و فلسفهای الهی است، گفت: خداوند متعال هیچ موجودی را بیحکمت و ضرورت نیافریده است. وجود هر گیاه و جانوری در نظام آفرینش، پاسخگویی به نیازی خاص در این چرخه هوشمند است. بنابراین، حفظ آنها وظیفهای شرعی و ملی برای ما محسوب میشود. امیدواریم با دستورات ویژه و مساعدتهای حضرتعالی، موضوع پایش، نظارت و تجهیز نیروهای حافظ محیط زیست با جدیت پیگیری شود. لازم است تجهیزات لازم برای اطفای حریق به شکلی فراهم شود که در صورت بروز حادثه، نیروها بتوانند در اسرع وقت و با حداکثر آمادگی وارد عمل شوند.
