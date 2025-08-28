به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به استان قم با حضور در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع) یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی داشت.

رفیع‌زاده در این مراسم که با همراهی استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با قرائت فاتحه بر مزار شهیدان، نسبت به مقام والای آنان ادای احترام کرد.

وی همچنین بر سر مزار سرداران شهید مهدی و مجید زین‌الدین حضور یافت و یاد این فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

از جمله برنامه‌های معاون رئیس‌جمهور شرکت در برنامه آغاز عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شماره دو قم با سرمایه‌گذاری سه‌هزار میلیارد تومان بوده است.