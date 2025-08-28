  1. استانها
  قم
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

هیچ کلاس درسی مهرماه امسال بدون معلم نخواهد ماند

قم- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با روند جدید استخدام معلمان، دغدغه کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش برطرف می‌شود و سال تحصیلی پیش رو تمامی کلاس‌ها با حضور معلم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده عصر پنجشنبه در مراسم آغاز همزمان احداث ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در مدرسه در حال بازسازی شهید مدنی قم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار کرد: این دو شهید بزرگوار با وجود عمر کوتاه مدیریتی، به دلیل اخلاص و خدمت بی‌منت به مردم، نام خود را در تاریخ ماندگار کردند.

وی با اشاره به سفر یک‌روزه خود به قم، افزود: در این سفر به خوبی مشهود بود که میان مسئولان، خیرین و مردم استان، وفاق و همدلی چشمگیری برای پیشرفت و خدمت به جامعه وجود دارد که این روحیه ارزشمند باید پاس داشته شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به دغدغه تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: با استخدام‌های جدیدی که در حال انجام است، اطمینان می‌دهیم در سال تحصیلی پیش رو هیچ کلاس درسی بدون معلم باقی نخواهد ماند.

