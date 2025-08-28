۸۵ کارمند دولت در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده پیش از ظهر پنجشبنه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه شماره دو قم، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: خدمتگزاری به مردم یکی از ویژگیهای برجسته شهیدان والامقام رجایی و باهنر بود و این روحیه باید در تمام سطوح مدیریتی کشور نهادینه شود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی شهید رجایی افزود: حضور رئیسجمهور در این جشنواره بیانگر اهتمام دولت سیزدهم به اثبات خدمت واقعی در عمل است و تاکید بر حضور مدیران در میان مردم، بزرگترین رسالت مسئولان به شمار میآید.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه خدمت در استانی همچون قم با توجه به جایگاه معنوی و حضور زائران کریمه اهلبیت (س) ارزش دوچندان دارد، گفت: همراهی استاندار و مدیران استان قم باعث تسریع در اجرای پروژههای حیاتی و اثرگذار برای مردم شده و نمونه روشن آن آغاز عملیات احداث تصفیهخانه شماره دو است.
وی با تاکید بر اهمیت این پروژه تصریح کرد: تصفیهخانه شماره دو قم ضمن پوشش جمعیت گسترده، نقشی مستقیم در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود شرایط زیستمحیطی خواهد داشت و نقطه عطفی در خدمترسانی به شهروندان محسوب میشود.
رفیعزاده همچنین با اشاره به پیگیریهای مداوم برای پیشبرد پروژههای استان قم افزود: تلاشهای مستمر مسئولان در سطح ملی و استانی، زمینه عملیاتی شدن این طرح را فراهم کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز برای پشتیبانی و تسریع در روند اجرای پروژهها از طریق ستاد خدمت آماده همکاری کامل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایستادگی مردم و کارکنان کشور در برابر بحرانها اشاره کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که ملت ایران در کنار مسئولان پای کار ایستاده و با همبستگی ملی توانستند از این مرحله با موفقیت عبور کنند. این روحیه مقاومت باید در مسیر خدمتگزاری به مردم نیز استمرار داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با یادآوری رشادت شهدای کارمند اظهار کرد: ۸۵ نفر از شهدای عزیز ما در همین جنگ از کارمندان دولت بودند و تداوم راه و منش آنان وظیفه امروز ماست؛ باید همچون آنان در مسیر خدمت به مردم پایدار و ثابتقدم بمانیم.
