ماجرای چالش مرگبار اینستاگرام چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دیروزبان نوشت: در شهری ساحلی در استان ترامو ایتالیا یک جوان ۲۷ ساله درحالی‌که مقابل کامپیوتر خود بود، با ماسک ضدگاز بر چهره و متصل ب ه مایع خنک‌کننده (گاز یخچال)، بی‌جان پیدا شد. این مرگ مشکوک، که توسط والدین او در شامگاه یکشنبه کشف شد، گمانه‌زنی‌هایی درباره ارتباط آن با یک «چالش اجتماعی» خطرناک در شبکه‌های اجتماعی به نام «چالش ماسک ضدگاز» ایجاد کرده است. این حادثه، توجهات را به خطرات چالش‌های آنلاین و تأثیر آن‌ها بر جوانان جلب کرده است.

چالش ماسک ضدگاز چیست؟

«چالش ماسک ضدگاز» یک فعالیت پرخطر است که در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام، رواج یافته است. در این چالش، افراد ماسک‌های ضدگاز را به‌صورت غیراصولی به مواد شیمیایی خطرناک، مانند کلرید اتیل یا مایعات خنک‌کننده، متصل می‌کنند و آن‌ها را استنشاق می‌کنند. هدف ظاهری این چالش، تجربه حالت‌های غیرعادی مانند سرگیجه یا بی‌حسی موقت است، اما این عمل می‌تواند به عوارض جدی مانند آریتمی قلبی، آسیب مغزی، یا حتی مرگ منجر شود. این چالش به دلیل دسترسی آسان به ماسک‌های ضدگاز (بیش از ۲۸۰ مدل در آمازون موجود است) و مواد شیمیایی ارزان‌قیمت، به‌سرعت در میان جوانان محبوب شده است.

جزئیات حادثه روسِتو دلی آبرتزی

جوان ۲۷ ساله‌ای که در این حادثه جان باخت، توسط والدینش در اتاق خود و درحالی‌که مقابل کامپیوتر خاموشش نشسته بود، پیدا شد. هیچ نشانه‌ای از خشونت یا جراحت روی بدن او مشاهده نشد، اما ماسک ضدگازی که به یک قوطی مایع خنک‌کننده متصل بود، توجه مقامات را جلب کرد. والدین که نگران وضعیت فرزندشان بودند، آتش‌نشانی را خبر کردند، اما امدادگران ۱۱۸ تنها توانستند مرگ او را تأیید کنند. تحقیقات توسط کارابینری (پلیس نظامی ایتالیا) و تحت نظارت دادستانی ترامو آغاز شده است و کامپیوتر و تلفن همراه مقتول برای بررسی بیشتر توقیف شده‌اند.

خطرات مایعات خنک‌کننده

مایعات خنک‌کننده، که معمولاً حاوی موادی مانند اتیلن گلیکول، پروپیلن گلیکول، و افزودنی‌های شیمیایی هستند، برای جلوگیری از یخ‌زدگی یا گرمای بیش‌ازحد در سیستم‌های خنک‌کننده طراحی شده‌اند. بااین‌حال، استنشاق این مواد در فضای بسته، مانند داخل ماسک ضدگاز، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این مواد در صورت استنشاق یا بلعیدن می‌توانند به مسمومیت شدید، اختلالات تنفسی یا آسیب‌های غیرقابل‌جبران به ارگان‌های داخلی منجر شوند. ناآگاهی از این خطرات، به‌ویژه در میان جوانان، یکی از عوامل اصلی گسترش چنین چالش‌هایی است.

چرا چالش‌های خطرناک محبوب می‌شوند؟

به گفته کارشناسان، این چالش‌ها به دلیل ایجاد حس «تعلق به یک جامعه» و جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی جذابیت دارند. جوانان، به‌ویژه آن‌هایی که در جست‌وجوی تأیید اجتماعی یا فرار از مشکلات شخصی هستند، ممکن است به این فعالیت‌ها کشیده شوند. نمونه‌های مشابهی مانند «چالش خاموشی» وجود دارد که در سال‌های گذشته به مرگ یک کودک ۱۰ ساله در سیسیل منجر شد. این چالش‌ها اغلب به‌عنوان یک بازی بی‌خطر معرفی می‌شوند، اما پیامدهای مرگباری دارند.

واکنش‌های عمومی و رسانه‌ای

خبر این مرگ در ایتالیا و فراتر از آن واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره خطرات چالش‌های آنلاین هشدار داده‌اند و برخی خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای پلتفرم‌های دیجیتال شده‌اند. رسانه‌ها این حادثه را به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر جوانان پوشش داده‌اند. در عین حال، برخی فعالان اجتماعی خواستار توجه بیشتر به سلامت روان و حمایت از جوانان در برابر فشارهای اجتماعی شده‌اند.