افتتاح ۴ پروژه عمرانی بنادر با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومانی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، «حسین یونسی» مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی بنادر گیلان اظهار کرد: پروژه تملک اراضی واگذاری اراضی بندری و اجرایی تعریض خیابان بایندر با اعتبار سه هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال و همچنین پروژه اجرای زیر سازی و روکش آسفالت بلوار بندر با اعتبار ۸۰۷ میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید.

یونسی افزود: محوطه سازی، احداث کانال‌های تاسیساتی و آسفالت مسیر تردد با اعتبار چهار میلیارد و ۷۹۹ میلیارد ریال و بازگشایی بندر تجاری آستارا با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال پروژه‌های دیگری هستند که به بهره برداری رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه ۴ پروژه افتتاح شده در راستای توسعه اقتصاد دریا محور بوده است گفت: رهبر معظم انقلاب از حدود ۲ سال پیش سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور را ابلاغ فرمودند و باید بگویم توسعه دریا محور هم فقط مختص سازمان بنادر و دریانوردی نیست ولی در بخش مربوط به حوزه خودمان از نظر زیر ساخت‌های مورد نیاز از دیگران پیشی گرفته است.

یونسی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دیگر متولی توسعه اقتصاد دریامحور نیز باید با جدیت پای کار باشند تصریح کرد: پروژه محوطه سازی و احداث کانالهای تاسیساتی و آسفالت‌های مسیر تردد بسیار برای بندرانزلی حائز اهمیت بوده و با انجام این پروژه تا ۵۰ سال آینده مشکلی بابت این موضوع نداریم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان با بیان اینکه پروژه روکش آسفالت بلوار اطباء در بندرانزلی در راستای و جلوگیری از آسیب کامیون‌ها بوده است افزود: در خصوص تملک اراضی، حدود ۱۶ سال این پروژه مغفول مانده بود و متولی نداشت و متأسفانه ترافیک سنگین در مقابل درب‌های خروجی و ورودی بندر انزلی موجبات اعتراض گردشگران و رانندگان کامیون و صاحبان کالا و تجار را فراهم ساخته بود.

یونسی با اشاره به بازگشایی بندر آستارا بعد از ۱۸ ماه تعطیلی گفت: بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان برای بازگشایی بندر آستارا اعتبار صرف شده که این مقدار هزینه اولیه بوده و نیازمند اعتبارات دیگری نیز هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل راه زمینی و اتصال بندر انزلی به راه آهن سراسری گفت: گیلان از طریق بندر آستارا می‌تواند به صورت مستقیم به بنادر روسیه کالا صادر کند که در صورت اتصال به راه آهن سراسری و تکمیل کنار گذر انزلی و همچنین اتمام پروژه کمربندی خمام به امام زاده هاشم مبادلات تجاری گیلان با کشورهای همسایه افزایش چشمگیری خواهد داشت.