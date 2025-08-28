توسعه اقتصاد دریا محور دستور اول نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی بنادر و دریانوردی گیلان در بندرانزلی با بیان اینکه کشور ایران پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد دارد اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریامحور دستور اول نظام و مورد تاکید رهبری است که باید به خوبی اجرا شود.

وی افزود: توسعه اقتصاد دریامحور نباید تنها در حد جلسه و سمینار و سخنرانی و مقاله و نگارش کتاب و غیره باشد بلکه وظیفه داریم علاوه بر حفظ این سرمایه خدادادی آن را به نحو بسیار مطلوب در جهت تأمین منافع ملی و مردم توسعه بخشیم.

رسولی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی با ۲ چالش و ناهماهنگی مهم روبرو است ادامه داد: پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت و هم افزایی دو ناهماهنگی درون و برون سازمانی است که باعث شده میزان بهره وری به شدت کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین گفت: باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی و رقابت سخت کسی ما را دور نمی‌زند بلکه ما اجازه می‌دهیم که دیگران از فرصت‌هایی که ما استفاده نمی‌کنیم بهره ببرند.

رسولی با بیان اینکه ۴ راهبرد اصلی در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد ادامه داد: حمل و نقل یکپارچه و افزایش ظرفیت کشور در حمل و نقل یکی از راهبردهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید بندری توسعه یافته داشته باشیم اما به راه آهن سراسری متصل نباشد.

وی همچنین بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی لازم برای تکمیل پروژه‌های لجستیکی و حمل و نقل در گیلان را در همه بخش‌های جاده‌ای و ریلی دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: بازنگری در رویه‌ها و تسهیل در فرآیندها درجهت کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه از دیگر راهبردهای این سازمان است.

رسولی با بیان اینکه اصلی ترین دارایی هر جامعه‌ای منابع انسانی آن است از آن به عنوان راهبرد دیگر سازمان بنادر و دریانوردی یاد کرد و گفت: اگر بهترین تجهیزات روز دنیا را هم در اختیار داشته باشیم اما منابع انسانی کافی و با نشاط نداشته باشیم تلاش‌هایمان بی ثمر خواهد بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه اکثر گزارش‌های اقدامات انجام شده به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال گذشته است که این امر اشتباه است چرا که باید بنگیریم اکنون و درزمان حال جایگاه ما کجاست و به چه دستاوردی رسیده ایم.

رسولی تاکید کرد: با وجود اینکه بنادر شمالی نزدیکترین مقصد کالاهای کشور روسیه است اما سهم جذب بار بنادر شمالی کمتر از ۸ میلیون تن در سال است که باید با تلاش همه همکاران این مقدار افزایش یابد.