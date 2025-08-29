به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: در تداوم تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، اولین مرحله برنامه پیش‌فروش قطعی یک میلیون انواع قطعاً سکه طلا ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود

وی ادامه داد: برنامه پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسیدهای بعدی ۳۰ دیماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

قمری وفا اضافه کرد: در مرحله نخست از طرح پیش‌فروش در ۱۷ شهریور، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود

وی در خاتمه اضافه کرد: متقاضیان می‌بایست پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله به نشانی www.ice.ir اقدام نمایند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد