اختصاص زمین به دانشگاه فرهنگیان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه فرهنگیان استان سمنان یکی از مطالبات جدی اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرهنگیان و همچنین نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان ادوار حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس است.

دانشگاهی که یک زیرساخت تربیتی و فرهنگی و آموزشی مهم محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر توجه چندانی به آن نشده است تا جایی که ترک فعل‌ها و همچنین مطالبات از وزارت آموزش و پرورش برای تصمیم گیری نهایی در راستای ساخت این دانشگاه به اوج خود رسید و بعضاً با ادبیات انتقادی تندی هم همراه شد.

حتی عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در سفر دو روز قبل وزیر آموزش و پرورش به سمنان و در شورای آموزش و پرورش و شورای گسترش و توزیع عدالت آموزشی در سمنان بازهم به این نکته اشاره و آن را گوشزد کرد.

وی در خصوص احداث دانشگاه فرهنگیان با توجه به توسعه کیفی و کمی این از زمان آغاز نمایندگی خود، بر لزوم آغاز فوری عملیات اجرایی این دانشگاه بر اساس طرح جامع مصوب و با مشارکت مالی نمایندگان تأکید کرد.

حالا مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تخصیص زمین برای دانشگاه فرهنگیان سمنان خبر داده است.

قاسم شریفی با بیان اینکه همانطور که در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان با حضور وزیر هم مطرح شد پیگیر این دانشگاه هستیم و حتی ۳۳ هکتار زمین برای ساخت دانشگاه فرهنگیان سمنان اختصاص یافته است، گفت: در حال پیگیری اخذ مجوزهای مربوطه هستیم.

وی همچنین از دانشگاه فرهنگیان سمنان به عنوان یکی از مطالبات جدی در این استان یاد کرد و گفت: پیگیر روند اجرایی و ساخت دانشگاه فرهنگیان سمنان خواهیم بود.

باید دید که آیا دانشگاه فرهنگیان سمنان بالاخره بخت خود را باز شده خواهد دید و آیا مجموعه دانشگاه در سمنان بعد از کش و قوس‌های فراوان ساخته خواهد شد یا خیر؟