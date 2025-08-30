کمبود فضای درسی در شاهرود؛ ۱۸ مدرسه دو نوبته داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی قاسمی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه یکی از مشکلات این شهرستان در بعد آموزشی کمبود فضا است، ابراز کرد: با مشکل جدی فرسودگی بسیاری از مدارس در شهرها و روستاهای شهرستان روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه این مسئله باعث شده تا تراکم دانش آموزان در کلاس‌های درسی شهرستان شاهرود بالا باشد، افزود: در شاهرود تنها ۱۸ مدرسه وجود دارد که در دو نوبت میزبان دانش آموزان است و این نشان دهنده وضعیت کمبود کلاس درسی در شاهرود است.

مشکل مهاجرپذیری در کنار فرسودگی مدارس

مدیر آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه ما با مشکل مهاجرپذیری نیز در کنار فرسودگی مدارس و امکانات روبرو هستیم، ابراز کرد: کاهش تراکم دانش آموزان قطعاً به ارتقای کیفیت تحصیلی کمک خواهد کرد.

حاجی قاسمی با بیان اینکه پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، افزود: در همین سفر دو روز قبل وزیر آموزش و پرورش به سمنان نیز مسئله کمبود فضاهای آموزشی و تراکم بالای مدارس در کنار نرخ بالای فرسودگی به عنوان چالش‌های تحصیلی شاهرود اعلام شد.

وی افزود: درخواست جدی آموزش و پرورش مبنی بر رسیدگی به وضعیت کمبود کلاس‌های درسی در شاهرود و همچنین فضاهای مورد نیاز ورزشی و فرهنگی دانش آموزان مطرح و قول مساعد پیگیری از سوی وزیر آموزش و پرورش داده شده است.

پوشش ۲۰ درصد دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی

مدیر آموزش و پرورش شاهرود در ادامه با اشاره به مدارس غیرانتفاعی، بیان کرد: درست است که ما مدارس غیرانتفاعی را هم در شهرستان داریم اما مجموع این مدارس تنها ۲۰ درصد دانش آموزان شهرستان را پوشش می‌دهد و تازه شاهرود در این شاخص رتبه اول استان سمنان را هم در اختیار دارد.

حاجی قاسمی در پاسخ به سوالی درباره شهریه و دریافت برخی هزینه‌ها از دانش آموزان توضیح داد: بحث کمک به مدارس و هزینه‌هایی که بر روی شهریه وجود دارد اختیاری است و والدین در صورت اختیار می‌توانند پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این مبالغ هیچ ارتباطی با ثبت نام دانش آموزان ندارد، افزود: دریافت اضافه هزینه‌های نام نویسی هم اختیاری و هم داوطلبانه و هم دارای ضوابط مشخص است که البته به مناسبت سال تحصیلی جدید نظارت بر ثبت نام مدارس تشدید هم شده است.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه توسعه دانشگاه فرهنگیان در شاهرود یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان شهرستان است، تاکید کرد: این موضوع توسط نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و آموزش و پرورش در دست پیگیری قرار دارد و امیدواریم به نتیجه برسد.