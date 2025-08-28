به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه مناطق دور دست میامی با محرومیت دست به گریبان هستند، ابراز داشت: می‌بایست عدالت آموزشی و برخورداری از شرایط تحصیل مناسب برای همه دانش آموزان فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه ۷۹ درصد مدارس میامی تخریبی و نیازمند بازسازی است، افزود: با توجه به کمبود اعتبارات برای تسریع روند بازسازی نیازمند مشارکت و حضور خیران هستیم.

عضو خانه ملت با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی صرفاً به مباحث عمرانی محدود نمی‌شود، ابراز داشت: توسعه منابع انسانی، تجهیزات و امکانات مادی نیز دارای اهمیت است.

عجم با بیان اینکه پراکندگی جغرافیایی و مهاجرت اجباری مردم به دلیل محرومیت هزینه‌های خدمات رسانی را افزایش داده است، تصریح کرد: مشکل بهبود کیفیت کلاس‌های درس در این مدارس دور دست باید رفع شود.

وی افزود: معتقدیم می‌توان با تزریق اعتبارات و توجه به مناطق محروم و تحقق عدالت آموزشی در روستاها استان سمنان در حوزه آموزش به الگویی برای کشور تبدیل شود.