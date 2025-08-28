  1. استانها
پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی دامغان کیفیت تحصیل را تهدید می‌کند

سمنان- نماینده مردم دامغان در مجلس تاخیر در پروژه های آموزشی را لطمه به کیفیت تحصیل دانش آموزان خواند و بر تکمیل فوری استخر دانش‌آموزی که از سال ۹۱ نیمه‌کاره مانده، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده غروب پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور وزیر به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه پروژه‌های متعدد نیمه تمام در حوزه آموزش برای دامغان وجود دارد، ابراز داشت: این فضاها باید تکمیل و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی دامغان باید در اولویت واقع شود، افزود: تأخیر در بهره برداری آنها موجب لطمه به کیفیت تحصیل دانش آموزان می‌شود.

نماینده مردم دامغان با بیان اینکه محلات پر جمعیت این شهرستان با تراکم دانش‌آموز مواجه است، ابراز داشت: اتمام پروژه‌های نیمه تمام راه حل این موضوع است.

علیزاده خواستار تکمیل استخر دانش آموزی دامغان شد و تصریح کرد: این پروژه سال ۹۱ کلید خورد و بیش از یک دهه هنوز به بهره برداری نرسیده است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تکمیل فوری آن نیازمند توجه است.

