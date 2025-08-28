خبرتلخ در حاشیه سفر وزیر به سمنان؛ کارمند آموزش و پرورش سرخه درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری ششمین اجلاسیه نماز کشوری در مجتمع شهید کلاهدوز مهدیشهر با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، سید هادی سیادت از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سرخه که در سالن حضور داشت، دار فانی را وداع گفت.

درگذشت این کارمند آموزش و پرورش سرخه همزمان با اجلاسیه نماز سبب شد تا وزیر آموزش و پرورش و استاندار سمنان پیام تسلیتی مشترک را انتشار بدهند.

در پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش و استاندار سمنان ضمن تسلیت به خانواده سیادت آمده است: مرحوم سیادت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و هنری حضوری مؤثر داشت نه تنها به عنوان یک همکار نمونه در حوزه روابط عمومی و مدیریت عملکرد که به عنوان هنرمند متدین و معلمی دغدغه مند عمر شریف خود را صرف خدمت به دانش آموزان این مرز و بوم و ترویج ارزش‌های اسلامی گذاشت.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این پیام آورده‌اند: حضور ایشان در اجلاسیه نماز سراسری دانش آموزی و خلق آثار هنری در جهت تعمیق باورهای دینی در نسل نو یادگاری ماندگار از او برای جامعه آموزشی استان سمنان است.

مراسم تشییع پیکر این معلم نستوه ازسوی خانواده وی اعلام خواهد شد.