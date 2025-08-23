  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۱

۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی دامغان افتتاح می‌شود

۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی دامغان افتتاح می‌شود

دامغان- فرماندار دامغان از افتتاح ۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها ارتقای خدمات و افزایش رضایت شهروندان است.

علیرضا نوچه ناسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت ۱۵۹ طرح عمرانی و اقتصادی در دامغان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد، ابراز داشت: این پروژه‌ها خدمتی را به شهرستان اضافه و باعث ارتقا خدمات و رضایت شهروندان می‌شود.

وی افزود: برای طرح‌های عمرانی چهار هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال و برای پروژه‌های اقتصادی ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

فرماندار دامغان بابیان اینکه ۲۱ طرح عمرانی طی هفته دولت کلنگ زنی می‌شود، ابراز داشت: این طرح‌ها یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار خواهند داشت.

نوچه ناسار با بیان اینکه طرح‌های مختلفی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای هفته دولت تعریف شده است، تصریح کرد: این طرح‌ها در حوزه‌های نظیر میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و غیره است.

وی با بیان اینکه برخی از این طرح‌ها تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بودند، افزود: با تخصیص اعتبارات تملک دارایی این طرح‌ها تکمیل و آماده خدمت به مردم است.

کد خبر 6568160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها